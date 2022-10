Alūksnes novadā demontēs vēl piecus padomju režīmu slavinošus objektus

Alūksnes novada pašvaldības domes sēdē septembrī deputāti pieņēmuši lēmumu vēl par piecu padomju režīmu slavinošu objektu demontāžu novada teritorijā, aģentūru LETA informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Alūksnes novada teritorijā ir konstatēti gandrīz 20 objekti, uz kuriem attiecināms likuma nosacījums par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un demontāžu. Deviņi objekti ir iekļauti Ministru kabineta noteikumos “Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts”. Par piecu objektu demontāžu dome pieņēma lēmumu jau augusta sēdē.

Likums “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” nosaka, ka publiskajā ārtelpā, publiskajā būvē vai publiskas personas iekštelpā, izņemot akreditētus muzejus, ir aizliegts eksponēt pieminekļus, piemiņas zīmes, plāksnes, piemiņas vietas, arhitektoniskus vai mākslinieciskus veidojumus un citus objektus, kas izvietoti kopš 1940.gada un atbilst vismaz vienam no kritērijiem, proti, slavina PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, ar to saistītu notikumu vai personu, slavina totalitārismu, vardarbību, militāru agresiju, karu un kara ideoloģiju, ietver padomju varas vai nacisma simbolus.

Minētais likums arī nosaka pašvaldības atbildību pieņemt lēmumu par šādu objektu demontāžu, tādēļ septembrī dome pieņēma lēmumu demontēt vēl piecus objektus novada teritorijā, uz kuriem attiecas šis likuma nosacījums. Šo lēmumu dome pieņēma, pamatojoties uz Padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu izvērtēšanas darba grupas, kuras sastāvā ir pārstāvji no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Okupācijas muzeja un biedrības “Latvijas Mākslinieku savienība”, veikto objektu izvērtējumu, uzsver Aploka.

Septembra sēdē pieņemts domes lēmums demontēt pieminekli partizāniem, karavīriem, pretošanās kustības dalībniekiem Otrajā pasaules karā 1941.-1945., kas atrodas Ilzenes parka teritorijā, piemiņas zīmi Pilsoņu un Lielajā Tēvijas karā kritušajiem 19 kalncempiešiem, kas atrodas pie Kalncempju pagasta pārvaldes ēkas.

Pašvaldība demontēs piemiņas zīmi 1941.-1945. un akmens pēckara gados kritušajiem mārkalniešiem, kas atrodas īpašumā “Pūcīte” Mārkalnes pagastā, piemiņas vietu Otrajā pasaules karā kritušajiem pededziešiem – lidmašīnas spārnu ar sarkano zvaigzni un sešas piemiņas plāksnes Pededzes pagastā.

Savukārt piemiņas vietā Otrajā pasaules karā kritušajiem pededziešiem – cilvēka veidola skulptūra ar postamentu un diviem akmeņiem ar gada skaitļiem “1941”, “1945” Pededzes pagastā demontēs un nodos glabāšanai Latvijas Okupācijas muzeja krājumā.

Domes sēdē arī pieņemts lēmums par 3013 eiro izdalīšanu no pašvaldības budžeta objektu demontāžai. Objektu demontāža novada teritorijā jau ir sākta un tiek veikta pakāpeniski, tie jādemontē līdz šī gada 15.novembrim, skaidro pašvaldības pārstāve.

Vairākus demontētos objektus vai to fragmentus savā krājumā iekļaus Latvijas Okupācijas muzejs, proti, pieminekli 3.Baltijas frontes karavīriem – Alūksnes atbrīvotājiem 1944.gadā no Zeltiņu pagasta, pieminekļus Sarkanās armijas partizānam Otomāram Oškalnam un rakstniekam Jūlijam Vanagam no Liepnas pagasta, skulptūru ar postamentu un plāksnes ar gada skaitļiem “1941” un “1945” no piemiņas vietas 2.Pasaules karā kritušajiem pededziešiem. Šos saglabājamos pieminekļus Alūksnes novada muzejs plāno deponēt jeb pieņemt glabāšanā no Latvijas Okupācijas muzeja un tādā gadījumā tie paliks Alūksnes novada muzeja ekspozīcijā.