Alūksnes novadā būs iespēja nobalsot 19 iecirkņos

8. jūnijā Latvijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Iepriekšēja nobalsošana būs iespējama noteiktos laikos 3., 6. un 7. jūnijā. Vēlētājiem, kuri kādu iemeslu dēļ nevar ierasties balsot klātienē vēlēšanu iecirknī, būs iespējams pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā.

Alūksnes novada teritorijā Eiropas Parlamenta vēlēšanās strādās 19 vēlēšanu iecirkņi.

Trīs no tiem atradīsies Alūksnē – pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnes vidusskolā Kanaviņu ielā 14 un SIA “Alūksnes energoceltnieks” telpās Apes ielā 4. Pārējie iecirkņi būs atvērti pagastos: Alsviķu kultūras namā, Strautiņu bibliotēkā, Annas kultūras namā, Ilzenes “Dailēs”, Kolberģa tautas namā, Jaunannas tautas namā, Jaunlaicenes pagasta “Lazdiņās”, Kalncempju pagasta “Cempjos 2”, Liepnas tautas namā, Malienas tautas namā, Mālupes saieta namā, Mārkalnes tautas namā, Pededzes tautas namā, Veclaicenes pagasta “Vaiņagos”, Zeltiņu pagasta “Tērcēs 11”, Māriņkalna tautas namā. Informācija par novada vēlēšanu iecirkņiem pieejama Alūksnes novada pašvaldības tīmekļvietnē https://aluksne.lv/index.php/2024/02/29/eiropas-parlamenta-velesanas-2024/.

Vēlēšanu iecirkņi būs atvērti, jau sākot no 3. jūnija, lai vēlētāji varētu iepazīties ar kandidātu sarakstiem un programmām, bet iepriekšēja nobalsošana būs iespējama trīs dienās:

Pirmdien, 3. jūnijā, iecirkņi atvērti no plkst. 8.00 līdz 13.00 (iepriekšēja nobalsošana);

Otrdien, 4. jūnijā, iecirkņi atvērti no plkst. 9.00 līdz 12.00;

Trešdien, 5. jūnijā, iecirkņi atvērti no plkst. 17.00 līdz 20.00;

Ceturtdien, 6. jūnijā, iecirkņi atvērti no plkst. 16.00 līdz 20.00 (iepriekšēja nobalsošana);

Piektdien, 7. jūnijā, iecirkņi atvērti no plkst. 13.00 līdz 18.00 (iepriekšēja nobalsošana).

Vēlēšanu dienā, 8. jūnijā, iecirkņi atvērti no plkst. 8.00 līdz 20.00.

Būtiski, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākā iecirknī. Balsošanai ir nepieciešama derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID).

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta:

1) vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, un šādu vēlētāju

aprūpētājiem;

2) slimojošu personu aprūpētājiem;

3) vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē.

Lai pieteiktu balsošanu mājās, pašam vēlētājam, viņa pilnvarotai personai vai aizgādnim jāuzraksta rakstveida iesniegums brīvā formā vai, izmantojot Centrālās vēlēšanu

komisijas tīmekļvietnē https://www.cvk.lv/lv/jaunums/eiropas-parlamenta-velesanas-regulejosie-normativi#iesniegums-balsosanai-atrasanas-vieta publicēto veidlapu. Veidlapas aizpildīšanai būs pieejamas arī vēlēšanu iecirkņos.

Iesniegums mājas balsošanai iesniedzams:

1) nosūtot to pa pastu Alūksnes novada vēlēšanu komisijai Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes

novadā, LV-4301;

2) ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu nvk@aluksne.lv;

3) iesniedzot vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī, sākot no 3. jūnija. Iesniegumu vēlētāja

vārdā drīkst nogādāt arī vēlētāja uzticība persona.

Informāciju par balsošanas kārtību iespējams saņemt Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē www.cvk.lv, tālrunis 67049999, vai Alūksnes novada vēlēšanu komisijā, tālrunis

26526652, e-pasts: nvk@aluksne.lv.

Informāciju sagatavoja: Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.