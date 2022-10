Alūksnes novadā atbalstam pieteiktas 230 mājsaimniecības, Smiltenes novadā – 241

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalstam pirmajās trīs dienās pieteiktas gandrīz 13 000 mājsaimniecības, un 94% no iesniegumiem norādīts, ka iesniedzēji vēlas saņemt vienreizēju 60 eiro atbalstu apkurei ar malku, nepievienojot čeku, apstiprina portāla SIA “ZZ Dats” direktors un www.epakalpojumi.lv izstrādātājs Edžus Žeiris.

Kopš 2022. gada 1. oktobra līdz 4. oktobra pulksten 10.55 portālā www.epakalpojumi.lv atbalsta pasākumiem mājsaimniecībām Alūksnes novadā bija iesniegti 230 pieteikumi, no tiem 218 bija iesnieguši iedzīvotāji, autorizējoties portālā, bet 12 klātienē pašvaldībā. Savukārt Smiltenes novadā šajā laikā iesniegts 241 pieteikums atbalstam, no tiem portālā iedzīvotāji iesnieguši 145, bet klātienē pašvaldībā reģistrēti 96.

“Kopš 1. oktobra, kad daļai no Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā iekļautajiem papildu atbalsta pasākumiem mājsaimniecībām gaidāmajā ziemas sezonā iedzīvotāji var pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv, pieteikumu iesniegšanas intensitāte vērojama vienmērīga. Redzam, ka pašreiz lielākā iedzīvotāju interese ir saņemt vienreizējo atbalstu, kura pieteikšanai atvēlēti divi mēneši līdz 2022. gada 30. novembrim,” stāsta SIA “ZZ Dats” direktors Edžus Žeiris.

Portālā www.epakalpojumi.lv pieteikšanās atbalsta pasākumiem iespējama tiem, kuri apkurei izmanto granulas vai briketes, malku, kā arī elektroenerģiju, ja tās patēriņš mēnesī ir vairāk nekā 500 kWh. Lai izmantotu šo iespēju, mājokļa īpašniekam vai īrniekam portālā jāautorizējas ar E-paraksta viedkarti, E-ID identifikācijas karti vai kādu no internetbankām.

Kopš 2022. gada 1. oktobra līdz 4. oktobra pulksten 10.55 portālā www.epakalpojumi.lv atbalsta pasākumiem mājsaimniecībām bija iesniegti 12 818 iesniegumi. No tiem 9057 bija iesnieguši iedzīvotāji, autorizējoties portālā, bet 3761 iesniegumu reģistrējušas pašvaldības, kas organizē iedzīvotāju iesniegumu reģistrēšanu klātienē kādā no pašvaldības iestādēm.

Pēc “ZZ Dats” rīcībā esošās informācijas 0,5% no reģistrētajiem iesniegumiem ir, lai saņemtu atbalstu par apkurei iegādāto malku un 5,5% par iegādātajām briketēm un granulām, klāt pievienojot darījumu apliecinošu maksājuma dokumentu – čeku. 94% no iesniegumiem norādīts, ka tā iesniedzēji vēlas saņemt atbalstu apkurei ar malku, nepievienojot čeku – šādi katrs no iesniedzējiem var saņemt vienreizēju 60 EUR atbalstu vienam mājoklim.

Gandrīz 800 iesniegumu saņemts no Rēzeknes novada mājokļu īpašniekiem, īrniekiem, kā arī vairāk nekā 600 iesniegumu reģistrēts no Kuldīgas novada, vairāk nekā 500 no Rīgas, Valmieras novada, Dienvidkurzemes novada, Talsu un Jēkabpils novada.

Portāls www.epakalpojumi.lv ir pieejami vairāki integrēti e-pakalpojumi, kuri apkopo datus no Latvijas pašvaldībām, valsts iestādēm un komercsabiedrībām. SIA “ZZ Dats” ir izstrādājis vienotu e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv, kur. sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām portālā tiek sniegti dažāda līmeņa e-pakalpojumi. Portāla pakāpeniskas attīstības laikā tiek piedāvāti arvien jauni pakalpojumi iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībām un citām iestādēm.

www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu, reģistrēt bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un sekot kopējam reģistram, pieprasīt civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību u.c.