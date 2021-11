Alūksnes Kultūras centrā – TLMS “Kalme” jubilejas izstāde

Foto: no TLMS “Kalme” albuma

No 18. novembra Alūksnes Kultūras centrā skatāma Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” 55 gadu jubilejas izstāde “Ceļš krāsainos dzīparos ievijies”.

“Ir nedaudz skumji, ka “kovids” mums rada savus šķēršļu un liek satraukties, bet mēs turamies tam pretī un turpinām darboties. Šī gada laikā gan darbojāmies vairāk katra savās mājās, bet par spīti tam, mēs esam kopā, strādājam un ir tapusi arī studijas jubilejas izstāde,” saka TLMS studijas “Kalme” vadītāja Ineta Leja.

Viņa ir gandarīta, ka šajā izstādē ar saviem darbiem piedalās visi 22 studijas dalībnieki ar saviem darbiem. “Kādam to ir vairāk, kādam – mazāk, bet izstādē ir pārstāvēti visi, un man par to ir patiess prieks. Mūsu izstāde šogad ir diezgan koša un sasaucas ar tās nosaukumu “Ceļš krāsainos dzīparos ievijies. Tas sagadījies netīšām, un to secinājām, atlasot darbus izstādei, jo nosaukums radās vispirms,” stāsta I. Leja un piebilst, ka izstādē eksponētas gan segas, lakati un grīdsegas, gan arī smalkāki darbi.

Izstāde Alūksnes Kultūras centrā apskatāma līdz 28. decembrim katru darbdienu no pulksten 8.00 līdz 17.00. Ieeja brīva. Apmeklētājiem jāuzrāda “Covid-19” sertifikāts, kas apliecina, ka apmeklētājs ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret “Covid-19” vai pārslimojis to pēdējo sešu mēnešu laikā. Apmeklējuma laikā jālieto sejas maska.

Dace Plaude