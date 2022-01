“Alūksnes Bānīša stacija” nominēta Eiropas muzeju gada balvai

Aizvadītā gada nogalē Alūksnes Bānīša stacija kļuva par vienu no Eiropas muzeju gada balvas (EMYA – European Museum of the Year Award) nominantēm. Uzvarētāju godināšana būs šī gada maijā.



VAIRĀKKĀRT APBALVOTA. Alūksnes Bānīša stacija kopš atvēršanās saņēmusi jau vairākas prestižas balvas, tagad izvirzīta arī Eiropas muzeju gada balvai.

Foto: Māris Šļivka

Līdz brīdim, kad tika paziņoti Eiropas muzeju gada balvas nominanti, noiets gana garš ceļš. “Lai piedalītos konkursā, bija jāiesniedz pieteikuma anketa, kurā stāstījām par multimediālās ekspozīcijas “Alūksnes Bānīša stacija” izveidošanas mērķi, attīstības redzējumu, pārvaldības formu un darbības veidiem. Tad pēc nolikuma paredzēts, ka pie mums ieradās slepenais eksperts, kura vērtējums bija būtisks, lai mēs tiktu iekļauti nākamajā kārtā,” stāsta Alūksnes novada Tūrisma informācijas centra vadītāja vietniece Dace Bumbiere – Augule. Jautāta, vai muzeja darbinieki atšifrēja ekspertu, speciāliste atzina, ka ne – šajā statusā varēja būt jebkurš viesis.

“Pēc tam augustā sagaidījām klātienes eksperti Agnesi Aljas no Igaunijas Nacionālā muzeja, kura pavadīja dienu Alūksnē, lai tiktos ar mums klātienes pārrunās un iepazītu ekspozīciju un ar to saistīto servisu. Eiropas muzeju foruma ikgadējā konferencē būs arī prezentācija,” par izvirzīšanas gaitu stāsta D. Bumbiere – Augule.

Viņa informē, ka Alūksnes Bānīša stacija ir viena no 60 nominantiem Eiropas Muzeju gada balvai 2022. Uzvarētāju paziņošana un oficiālā EMYA balvas pasniegšanas ceremonija notiks Eiropas Muzeju foruma ikgadējās konferences laikā, kas notiks Tartu, Igaunijā no 2022. gada 4. līdz 7. maijam.

UZZIŅAI

Eiropas muzeju gada balva ir visilgāk pastāvošā un prestižākā muzeju balva Eiropā, ko pasniedz kopš 1977. gada. Balvu pasniedz vairākās nominācijās. Uz to var pretendēt jauns vai rekonstruēts muzejs trīs gadus pēc atvēršanas.

Kopš neatkarības atjaunošanas balvai bijuši nominēti arī vairāki Latvijas muzeji – Limbažu, Turaidas, Balvu un Kuldīgas muzeji, kā arī Rīgas Motormuzejs un Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

Līdz šim nozīmīgākais EMYA novērtējums Latvijā ir Keneta Hadsona balva Žaņa Lipkes memoriālam.