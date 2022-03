Alūksnes, Apes un Gaujienas skolēni – “FIZMIX Eksperiments” pusfinālā

Skolēnu erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments” norisinās jau 27. reizi, un šogad tajā fizikas aizraujošo pusi iepazina teju tūkstotis skolēnu. Jau 1. aprīlī tiešsaistes vidē tiksies 60 erudītākās komandas, lai sacenstos par iespēju iekļūt finālā un izcīnīt fizikā zinošāko jauniešu titulu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

No 21. februāra līdz 21. martam komandas risināja atlases kārtas uzdevumus, lai iegūtu punktus un ceļazīmi uz konkursa pusfinālu. Tāpat kā pērn, aktīvākie Vidzemes dalībnieki šogad ir no Madonas, pusfinālā kvalificējoties ar divām komandām. Vislielāko punktu skaitu ieguvuši Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni, saņemot 54 punktus no 56 iespējamajiem. Otrajā vietā ierindojusies Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda – zīmīgi, ka tieši šīs skolas jaunieši pagājušajā gadā konkursā “FIZMIX Eksperiments” plūca uzvaras laurus. Teicamus rezultātus uzradījušas arī komandas no Ērgļu vidusskolas, Limbažu novada ģimnāzijas, Ernesta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas.

Vidzemes 10 erudītākās komandas, kas piedalīsies pusfinālā, ir:

“Alberti Einšteini”, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola; “KVARKS”, Cēsu Valsts ģimnāzija; “Optorons UV”, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija; “Orka”, Ērgļu vidusskola; “Epsilons 142”, Madonas Valsts ģimnāzija; “Fizikas gudrinieki”, Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija; “Lādiņš”, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola; “Epsilons141”, Madonas Valsts ģimnāzija; “VPVG Young Hustlers”, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija; “Pehke”, Limbažu novada ģimnāzija.

Piektdien, 1. aprīlī, tiešsaistē Rīgas reģiona jaunieši ar 50 citām komandām sacentīsies par iekļūšanu finālā. Kā ierasts, tajā piedalīsies 7 komandas – pa vienai no katra reģiona un Rīgas pilsētas, kā arī papildu komanda ar augstāko punktu skaitu neatkarīgi no reģionālās piederības. Konkursa “FIZMIX Eksperiments” fināla ietvaros 29. aprīlī plkst. 14.00 norisināsies Latvijas Fizikas diena, kuras tiešraidi portālā TVNET un platformā Facebook būs iespējams vērot ikvienam interesentam.