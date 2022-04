Alūksnē Zemessardze aicina iepazīties ar ekipējumu un iespējām dienēt

22.02.2020. Alūksne, Latvija. Alūksnes novada “Meža Strautiņos” vairāk nekā 80 jaunie zemessargi piedalās zemessargu militārās pamatapmācībās, ko organizē Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde. Foto: Armīns Janiks (Aizsardzības ministrija)

Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi par dienesta iespējām Zemessardzē, 31. kājnieku bataljons sestdien, 9. aprīlī, piedāvā iespēju iedzīvotājiem iepazīties ar dienesta iespējām Zemessardzē, aplūkot un pamēģināt zemessargu ekipējumu, kā arī pieteikties dienestam.

“Ņemot vērā pēdējā laika notikumus, Zemessardze ir saskārusies ar lielu iedzīvotāju interesi par iestāšanos organizācijā. Lai radītu plašāku priekšstatu par dienestu, radās ideja par iepazīšanās pasākumu. Sestdien no pulksten 9.00 līdz 12.00 Alūksnē, Dārza ielā 11, laukumā pie Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas, iedzīvotājiem būs iespēja tikties ar Zemessardzes 31. kājnieku bataljona pārstāvjiem, uzdot jautājumus par Zemessardzi, kā arī apskatīt zemessargu ekipējumu, tehniku un ieročus,” stāsta Zemessardzes 31. kājnieku bataljona Civilmilitārās sadarbības speciālists kaprālis Aigars Ribušs. Pasākuma laikā būs fotografēšana un filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim.

A. Ribušs atgādina, ka dienests Zemessardzē ir iespēja ikvienam Latvijas pilsonim saliedētā komandā ne tikai apgūt militārās pamatiemaņas, bet arī iegūt noderīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargātu savu ģimeni un aizstāvētu Latviju. “Svarīgi, ka katrs var atrast tam piemērotu laiku. Zemessargi attīsta savas militārās iemaņas no pamatdarba brīvajā laikā – nedēļu nogalēs, atvaļinājumā vai no darba brīvajā laikā. Vienlaikus dienests Zemessardzē ir iespēja uzlabot savu vispārējo fizisko sagatavotību, paplašināt redzesloku, piedaloties militārajās mācībās gan Latvijā, gan ārzemēs,” stāsta Zemessardzes pārstāvis, piebilstot, ka par dienesta pienākumu izpildi un piedalīšanos mācībās zemessargs saņem kompensāciju (sākot no 32 eiro dienā) un apmaksātu ēdināšanu vai tās kompensāciju – 9,96 eiro.

Aicinot iedzīvotājus apsvērt iestāšanos dienestā, Zemessardze uzsver – valsts aizsardzība ir mūsu kopējā atbildība. Kopā mēs varam aizsargāt Latviju.

Zemessardzē nešķiro pēc tautības, izglītības, specialitātes vai pieredzes. Kandidātam jābūt Latvijas pilsonim vecumā no 18 līdz 55 gadiem bez sodāmības vai apsūdzībām par nozieguma izdarīšanu.

Sīkāku informāciju par pasākumu un dienesta iespējām Zemessardzē vari noskaidrot zvanot 26584311 vai rakstot uz 31bn@mil.lv. Ar kandidātu prasībām vari iepazīties mājaslapā www.esizemessargs.lv vai www.zs.mil.lv.