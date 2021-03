Alūksnē viesojas pārstāvji no Vakcinācijas biroja

Foto: Alūksnes novada pašvaldība

29. martā, Alūksnes Kultūras centrā viesojās pārstāvji no Vakcinācijas biroja, lai pārliecinātos par telpu piemērotību vakcinācijas centra izveidei, sniegtu rekomendācijas un vienotos par turpmākajiem darbības soļiem, minēts Alūksnes novada mājaslapā.



Telpu piemērotību pārbaudīs arī Veselības inspekcija, vēsta Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji. Liela mēroga vakcinācijas centri tiek dalīti trīs līmeņos: A, B un C. Alūksne būs viena no vietām, kur atradīsies C jeb mazākā līmeņa centrs.

Visu trīs līmeņu centru iesaisti noteiks vakcīnu pieejamība Latvijā un vakcinēties gribētāju skaits.Atgādinām, ka šobrīd valstī turpinās senioru vecumā virs 70 gadiem vakcinācija, kā arī tika atvērta prioritārā grupa “Iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām”.



Iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties vakcīnas saņemšanai pa tālruni 8989, portālā www.manavakcina.lv vai pie sava ģimenes ārsta.