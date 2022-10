Alūksnē saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji

Turpmāk Covid-19 statistika būs pieejama tikai Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā,. Līdz šim SPKC par Covid-19 izplatību ikdienā informēja “Twitter”, savukārt jau vairākus mēnešus aktuālie dati tika sniegti tikai darba dienās ar minētās sociālās vietnes starpniecību.

SPKC mājaslapā norādīts, ka saistībā ar ārkārtējās situācijas atcelšanu un novēroto Covid-19 gadījumu samazinājumu Latvijā turpmāk SPKC pāriet uz datu apkopošanu pēc atsevišķiem rādītājiem mēneša griezumā, jo biežāka datu analīzes veikšana neuzrāda būtiskas atšķirības pa nedēļām.

Saslimstībai pieaugot, pēc nepieciešamības dati tiks analizēti arī nedēļas griezumā.

Turpmāk dati tiks atjaunoti līdz mēneša beigām par iepriekšējo mēnesi.

LETA jau ziņoja, ka pagājušās nedēļas laikā lielākajā daļā Latvijas pašvaldību samazinājies ar Covid-19 inficēto iedzīvotāju skaits, liecina aģentūras LETA aprēķini pēc SPKC datiem.

Inficētos skaits svētdien, salīdzinot ar to pašu laiku pirms nedēļas, ir samazinājies 30 pašvaldībās, bet pieaudzis – 13.

Lielākais saslimušo skaita kāpums ir bijis Ventspilī – par 28% -, saslimušo skaitam nedēļas laikā palielinoties no 170 līdz 217 cilvēkiem, kuri ar Covid-19 ir inficējušies iepriekšējo 14 dienu laikā.

Savukārt vislielākais samazinājums bijis Siguldas novadā – par 34% līdz 152 saslimušajiem.

Skaitliski visvairāk inficēto ir Rīgā. Tur svētdien ir reģistrēti 4787 iedzīvotāji, kuri ar Covid-19 ir inficējušies pēdējo 14 dienu laikā, kas ir par 12% mazāk nekā pirms nedēļas. Seko Daugavpils, kur svētdien reģistrēti 766 saslimušie, kas ir par 20% mazāk nekā iepriekšējā svētdienā.

Augstākais 14 dienu kumulatīvais saslimstības līmenis ir Rēzeknē – 1854,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Seko Smiltenes novads ar 1122,7 gadījumiem un Ludzas novads ar 1115,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā kopumā pašlaik ir 784,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju un šis līmenis tiek pārsniegts 15 Latvijas pašvaldībās.

Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Līvānu, Krāslavas, Olaines un Preiļu novadā, Daugavpilī, Alūksnes, Rēzeknes un Gulbenes novadā, Jelgavā, Dienvidkurzemes un Ropažu novadā, kā arī Rīgā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

Visvairāk saslimušo pašlaik ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Šajā vecuma grupā pēdējo 14 dienu laikā ir inficējušies 2720 Latvijas iedzīvotāji. Seko iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 69 gadiem ar 2455 saslimušo un iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem ar 2422 iepriekšējo divu nedēļu laikā reģistrētiem saslimušajiem ar Covid-19.

Kopumā Latvijā pašlaik ir 14 495 iedzīvotāji, kuriem pēdējo divu nedēļu laikā ir konstatēta inficēšanās ar Covid-19.

Arī SPKC paziņojumā presei raksta, ka patlaban saslimstība ar Covid-19 samazinās visās vecuma grupās un visos reģionos.

Infekcijas reproduktivitātes koeficienta samazināšanās līdz 0,88 norāda uz lēnāku infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Par 4% samazinājies pacientu skaits stacionāros.

Iepriekšējās nedēļas laikā Covid-19 gadījumu skaits samazinājās visās vecuma grupās.

Tikmēr Eiropas Savienības valstīs kopumā šobrīd vērojams jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaita pieaugums.