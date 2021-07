Alūksnē būs satiksmes ierobežojumi pilsētas svētku laikā

Attēlam ilustratīva nozīme/ Loreta Jargane

Alūksnes pilsētas svētku dienās – no 30. jūlija līdz 1. augustam – Alūksnē būs noteikti satiksmes ierobežojumi, informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Spudiņa.

No 30. jūlija pulksten 8:00 līdz 1. augusta pulksten 6:00 būs slēgta automobiļu satiksme Brūža ielā, posmā no Skolas ielas līdz Alūksnes Kultūras centram, Brūža ielā 7.

31. jūlijā no pulksten 6:00 līdz 17:00 autotransporta kustībai būs slēgta Pils iela posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Rijukalna ielai.

S. Spudiņa norāda, ka ūdens transportlīdzekļu kustībai būs slēgts Alūksnes iekšezers to pasākumu laikā, kurus skatītājiem būs iespēja vērot no laivām – 30. jūlijā no pulksten 20:00 multimediālās operas izrādes “Cilvēka balss. Telefons” laikā un 1. augustā no pulksten 13:00 grupas “BET BET” 30 gadu jubilejas koncerta laikā.

Svētdien, 1. augustā, kapusvētku laikā autovadītājiem jāņem vērā, ka kādu laika posmu no rīta būs iespējams uzbraukt augšā tuvāk kapsētai, taču vēlāk atbraukušajiem būs jānovieto savas automašīnas lejpus kapu kalniņa. Līdz ar to gadījumā, ja ir nepieciešams braukt līdz kapsētai, vajadzētu ierasties savlaicīgi pirms kapusvētku sākuma. S. Spudiņa aicina alūksniešus uz kapsētu doties kājām vai izmantot sabiedrisko transportu.

Papildus jau esošajiem maršruta Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne autobusu reisiem svētdien, 1. augustā, maršrutā Autoosta-Kapsēta-Autoosta kursēs intensīvi papildu reisi no pulksten 9:00 līdz pulksten 15:00.