Alūksnē būs drosmes skrējiens!

Foto: drosmesskrejiens.lv/ attēlam ilustratīva nozīme

Drosmes skrējiens – tautas piedzīvojumu un šķēršļu skrējiens, kas aicina dažādu sagatavotības līmeņu dalībniekus pārbaudīt savas fiziskās un mentālās spējas kādā no divām trasēm – 7 vai 14 kilometru garumā . 2021. gada sezonā seši 6 posmi, viens no tiem arī 7. augustā Alūksne sporta centrā “Mežinieki”.

Sacensībām var reģistrēties www.drosmesskrejiens.lv, ka arī sacensību dienā , sākot no pulksten 10:00. Reģistrācija sacensību norises dienā iespējama tikai gadījumā , ja kādā no starta laikiem pieejamas brīvas vietas. Reģistrēties sacensībām var katrs dalībnieks individuāli. Komandu distancei reģistrāciju var veikt komandas izvēlēta viena atbildīgā persona, kas uzņemas atbildību, ka informēs katru reģistrēto to komandas dalībnieku par pasākuma nolikumā minētajiem noteikumiem. Izmaiņas dalībnieku sarakstā var tikt veiktas ne vēlāk kā 10 dienas pirms pasākuma norises dienas.

Distance sevī ietver dažādu grūtību pārvarēšanu kā- dažāda lieluma un formas – koka barjeru sienas, virvju tīklus, dzeloņstieples, auto riepas, ledaina ūdens baseinu, atkarībā no norises vietas distancē var būt iekļaut arī grāvji, dubļu bedres, ūdens tilpnes un citi dabas veidoti šķēršļi. Distances uzdevumi ir smilšu maisu un koka bluķu nešana, akmeņu vilkšana un pat atmiņu testi.

Drosmes skrējiens kā sporta pasākums norisinās no 2016. gada, ikreiz pulcējot gan jaunus, gan vecus, gan profesionālus sportistus, gan sporta entuziastus, radot pozitīvu un emocijām bagātu sporta atmosfēru. Distances maršruti ir dažādi un norisinās Latvijas teritorijas skaistākās vietās. Kā piemēram,- Ikšķile – Zilie kalni , Cēsis – Žagarkalna, Ozolkalna, Cīrulīšu dabas takas, kā arī 2019. gadā Cēsīs norisinājās pilsētas posms, Rīga – Biķernieku trase un apkārtējais Biķernieku mežs, Liepāja – Beberliņu sporta un atpūtas bāze un Kara ostas teritorija.