“Altum” grantu programmā energoaudita veikšanai piedalās arī SIA “Alūksnes enerģija”

Foto: Māris Šļivka/ no Alūksnes enerģija Facebook.com lapas

Līdz šim AS “Attīstības finanšu institūcijas “Altum”” (“Altum”) atbalsta programmā energoaudita veikšanai uzņēmumos no nedaudz vairāk kā viena miljona eiro, ko piešķīrusi Eiropas Investīciju banka, ir pilnībā apgūti 70% jeb 750 000 eiro, bet vēl 20% jeb 200 000 eiro ir izskatīšanā, “Alūksniešiem.lv” noskaidroja aģentūrā Leta.

Viens no granta saņēmējs ir arī uzņēmums no Vidzemes, SIA “Alūksnes enerģija”, kuri projekta ietvaros ir saņēmuši detalizētu pētījumu un tehniski ekonomisko pamatojumu par atjaunojamo energoresursu izmantošanu uzņēmuma vajadzībām, kas noderēs kā izejmateriāls nākotnes prasību realizēšanai. Tiek prognozēts, ka, pēc visu darbu noslēgšanas, saules enerģijas izmantošana ļaus ietaupīt 15-25% no esošā enerģijas patēriņa.

Divu gadu laikā grantam ir pieteikušies aptuveni 100 uzņēmumi, no kuriem 55 ir noslēguši līgumu par finansējuma saņemšanu. Visbiežāk energoefektivitātes projektu izstrādei tiek piesaistīti līdzekļi 3000 līdz 5000 eiro apjomā. Līdz šim lielākais piešķirtais grants ir 160 000 eiro, bet mazākais – 800 eiro. Lielākā granta saņēmējs, kas nodarbojas ar industriālo parku apsaimniekošanu, kopumā ir apņēmies investēt trīs miljonus eiro energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos, vēstījuši “Altum” pārstāvji.

Patlaban programmā atlikuši aptuveni 130 tūkstoši eiro, kas ļauj finansējumam pieteikties vēl vidēji 25 uzņēmumiem.Grants energoaudita veikšanai ir praktisks un vienkārši izmantojams atbalsta rīks, ja uzņēmums ir apņēmies ieguldīt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos. Ar grantu iespējams segt 85% no kopējām audita izmaksām, bet 15% ir pašu līdzdalība.

Ar granta līdzekļiem var finansēt energoauditu ēkām, iekārtām, uzņēmuma darbības procesiem, sistēmām un mērījumiem, kā arī ir iespējams veikt ēku un iekārtu izpēti dažādu risinājumu ieviešanai un rekonstrukcijai, izmaksu un ieguvumu salīdzināšanai, priekšizpētes dokumentu sagatavošanai. Granta līdzekļus var ieguldīt arī projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei.