“Alja” direktors iesniedzis atlūgumu

ksnes novada pašvaldības aģentūras “Alja” direktors Māris Lietuvietis darba devējam iesniedzis rakstisku lūgumu pārtraukt darba attiecības pēc paša vēlēšanās. Lai gan par darba attiecību pārtraukšanu ar direktoru vēl marta sēdē domei jābalso, pašvaldība izsludinājusi vakanci uz jaunu aģentūras direktora amata vietu.

Minētā iesnieguma saņemšanu no M. Lietuvieša apstiprināja Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Viņš laikrakstam atklāj, ka jau pirms laika M. Lietuvietis domes vadībai mutiski darījis zināmu savu izvēli pārtraukt darba attiecības.

Viņš izsaka lielu pateicību M. Lietuvietim par ieguldīto darbu, par daudziem veiksmīgi realizētajiem projektiem, attīstot publisko ūdeņu sistēmu novadā. “Viņa ieguldījumu apliecina tas, ka daudzām pašvaldībām šajā laikā publisko ūdeņu apsaimniekošanā bijām kļuvuši par piemēru un pie mums daudzas vērsās pēc pieredzes. Līdz šim ūdeņu apsaimniekošanā pašvaldība ir bijusi sakārtotākā un attīstītākā valstī, lai gan darba vēl ir daudz. Tomēr Māra viedokli respektēju, tādēļ esam izsludinājuši vakanci uz jauna direktora vietu,” norāda izpilddirektors, izsakot cerību atrast līdzvērtīgu cilvēku, kurš varētu turpināt iesākto darbu un virzīties uz priekšu.

Jautāts, vai M. Lietuvietim darbā bijuši arī būtiski pārkāpumi, I. Berkulis to kategoriski noliedz. “Kamēr pildu izpilddirektora pienākumus, pēdējā pusgada laikā nekādi pārkāpumi M. Lietuvieša darbā nav konstatēti. Par iepriekšējo periodu neko nevaru komentēt,” saka I. Berkulis un piebilst, ka M. Lietuvietis noteikti bija tas cilvēks, kurš pašvaldību publisko ūdeņu apsaimniekošanas jomā varēja virzīt uz attīstību.

Pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis no komentāriem par savu izvēli laikrakstā pašlaik atsaka, solot, ka plašāku informāciju laikraksta lasītājiem sniegs pēc 31. marta, kad būs pārtrauktas darba attiecības ar pašvaldību. Jautāts par to, kāda amata pienākumus veiks turpmāk, viņš ir atturīgs, vien nosaka: “Arī to pastāstīšu vēlāk.”