Aktualizē investīciju plānu

Jūnija Alūksnes novada domes ārkārtas sēdē aktualizēja Investīciju plānu 2022. – 2027. gadam. Tas saistīts ar aktīvās atpūtas parka izbūvi Alūksnē un Miera ielas rekonstrukciju. Savukārt no jauna Investīciju plānā iekļauts Veclaicenes pagasta pārvaldes projekts par pašvaldības autoceļa “Ieviņas – Mišas – Dzintari” posma atjaunošanu.

Aktīvās atpūtas parka izbūvei un Miera ielas rekonstrukcijai plānā precizētas tikai summas. Abām iecerēm pašvaldība saņems valsts mērķdotāciju, par ko paziņoja jūnija sākumā. Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele – Jauniņa skaidroja, Investīciju plāns jāprecizē, ja summa palielinās par vairāk kā 10 %. Savukārt Veclaicenes pagasta gadījumā projekts jāiekļauj plānā, lai ieceri vispār varētu realizēt.

Diskutē par secību

Deputāts Arturs Dukulis retoriski jautāja, vai turpmāk piekops praksi pa priekšu projektu izstrādāt, iegūt naudu un tad tikai to iekļaus Investīciju plānā. Priekšsēdētājs Dzintars Adlers šādam apgalvojumam nepiekrita, jo jau līdz šim Investīciju plānā iekļauti projekti, pie kuriem tika strādāts, kā arī tiklīdz mainās naudas summa, plānu precizēja. “Par summu maiņu piekrītu, to neviens nevar zināt. Šoreiz sanāk, ka plānā neesam ielikuši to, pie kā strādājam,” pauda A. Dukulis. I. Zīmele – Jauniņa skaidroja, ka Veclaicenes pagasta gadījumā mainījusies pagasta pārvaldes vadītāja, kurai ir citi plāni un idejas. “Pagasta vadītāja jau pirms kāda laika informēja, ka būs izmaiņas Investīciju plānā. Mums ir tiesības precizēt plānu un varam to darīt nenoteiktu reižu skaitu. Labāk, projektu iekļaut plānā, nevis, ka tā tur nav,” norādīja I. Zīmele – Jauniņa. Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola papildināja, ka par ceļa rekonstrukciju lēma paši iedzīvotāji forumā aprīlī, kur balsošanas kārtībā vienojās, kā tērēs Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas finansējumu. Par projekta īstenošanu deputāti jau balsoja arī aprīļa sēdē.

Kas pa priekšu

Deputāts Laimonis Sīpols vērsa uzmanību, ka Valsts kontroles ziņojumā par Alūksnes novada domes darbu, tieši norādīts, ka pašvaldība nestrādā iedzīvotāju interesēs, Investīciju plānā iekļauj projektus steidzamības kārtā, bet daļa pašvaldības īstenoto projektu nav pat Investīciju plānā. “Lielākais pārmetums no Valsts kontroles ir par to, ka vispār nebija apstiprināta Attīstības programma šīm periodam. Tāpēc tagad ejam pa priekšu ar Investīciju plānu un tikai tad pārējo,” skaidroja Dz. Adlers. L. Sīpols gan palika pie sava, sakot, ka vispirms ir projekts un tikai tad iekļauj plānā, jo arī šoreiz Investīciju plānu aktualizē ārkārtas sēdē, nevis kārtējā domes sēdē. Arī deputāts Modris Lazdekalns atzina, ka secība ir dīvaina. “Ja par Veclaicenes projektu informācija bija aprīlī, tad Investīciju plānā varēja iekļaut jau maija domes sēdē,” teica viņš. Dz. Adlers gan aicināja nediskutēt, kam jāiet pa priekšu – ratiem vai zirgam. “Jāskatās pēc būtības, ko gribam realizēt un ko negribam. Neko nepārkāpjam, aktualizējot plānu,” norādīja Dz. Adlers.

Izpilddirektors Ingus Berkulis informēja, ka par Valsts kontroles revīzijas ziņojumu runās 30. jūnija domes sēdē.