Aktīvi piesakās atbalstam

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalstam Alūksnes novadā līdz vakardienas rītam iesniegti 535 iesniegumi, no kuriem 472 iesniegti “epakalpojumi.lv” un 63 pašvaldībā. Smiltenes novadā – 616 iesniegumi no tiem 342 no “epakalpojumi.lv” un 274 pašvaldībā. Visās Latvijas pašvaldībās kopā iesniegts vairāk nekā 31 tūkstotis iesniegumi. 94% no iesniegumiem norādīts, ka iesniedzēji vēlas saņemt vienreizēju 60 eiro atbalstu apkurei ar malku, nepievienojot čeku, apstiprina portāla SIA “ZZ Dats” direktors un “www.epakalpojumi.lv” izstrādātājs Edžus Žeiris.

Jau ziņots, ka šoziem mājsaimniecībām būs pieejams finansiāls atbalsts apkures izmaksu pieauguma segšanai. Tostarp paredzēts vienreizējs 60 eiro atbalsts par malku vienam mājoklim, kas iegādāta līdz šī gada 31. augustam un par kuru nav čeka. Arī mājsaimniecības, kas pašas savā mežā sarūpē malku, var saņemt 60 eiro atbalstu, informē Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa.

Aicinām atsaukties Alūksnes novada iedzīvotājus, kuri jau pieteikušies energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma atbalstam, lai dalītos pieredzē.

Pieteikšanās bija viegla vai gadījās kāda aizķeršanās? Vai jūsu mājsaimniecībā šis atbalsts ir būtisks? Raksti mums – info@aluksniesiem.lv.