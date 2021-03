Aicina uz tiešsaistes semināru par drošību digitālajā vidē

Digitālās nedēļas ietvaros 23.martā no plkst. 10 līdz 11.30 Alūksnes pilsētas bibliotēkas vadītāja Iveta Ozoliņa aicina piedalīties tiešsaistes seminārā “Finanšu drošība digitālajā vidē”!

Seminārā varēs uzzināt vairāk par to, kā justies droši digitālajā vidē, kādi ir potenciālie riski un pats galvenais – kā pasargāt savu naudu un datus.

Semināra galvenās tēmas:

· Krāpnieku motivācija,

· Krāpšanas veidi digitālajā vidē,

· Digitālās tendences finanšu jomā.

Semināru vadīs AS Swedbank vadošā klientu konsultante Evija Apsīte.



Pieslēgšanās saite platformā MS Teams Click here to join the meeting