Aicina pieteikties bezmaksas psiholoģiskajam atbalstam bērniem un jauniešiem

“Covid-19” pandēmija, mājsēde, karš Ukrainā, kā arī citi notikumi pēdējo gadu laikā ir ietekmējuši ikvienu. Psihoterapeiti jau vairākkārt vērsuši uzmanību uz bērnu stresa līmeni, kā arī izdegšanu, paredzot samērā negatīvu ietekmi un radot nelabvēlīgu fonu normālai attīstībai, tāpēc biedrība “Taureņa efekts” kampaņas “Vārdi sāpina! Klusums nogalina…” ietvaros aicina pieteikties bezmaksas psiholoģiskajam atbalstam bērnus un jauniešus vecumā līdz 18 gadiem.

Biedrības “Taureņa efekts” komanda uzskata, ka mentālā veselība un labbūtība ir tikpat svarīga kā fiziskā, tāpēc projekta “Vārdi sāpina! Klusums nogalina…” mērķis ir sniegt profesionālas ārsta konsultācijas, lai uzlabotu bērnu mentālo veselību. Kampaņas ietvaros atbalstu var saņemt bērni no daudzbērnu ģimenēm, no nepilnām ģimenēm (audzina viens no vecākiem), kā arī adoptētiem vai aizbildniecībā esošiem bērniem.

Projekta organizatori aicina vecākus, tuviniekus, skolotājus un citus līdzcilvēkus pieteikt projektam tos bērnus, kuriem “Covid-19” pandēmijas, Krievijas iebrukuma Ukrainā vai citu iemeslu dēļ radušās emocionālas problēmas, kuras pašu spēkiem nav iespējams atrisināt, tādējādi nepieciešama speciālistu iesaiste. Pieteikuma anketa pieejama šeit.

Rindas kārtībā, izvērtējot pieteikuma anketu, bērniem un jauniešiem tiks nodrošinātas septiņas vizītes pie psihoterapeita(divas ar ģimeni, piecas – vienam pašam), palīdzot efektīvi tikt galā ar emocijām un uzlabojot attieksmi pret vienaudžiem, kā arī konsultējot par turpmākās sadarbības veidošanu un nepieciešamo speciālistu atbalstu.

Psihoterapeiti norāda – vecāku vidū eksistē mīts, ka, runājot ar bērnu, nepieciešams uzdot viņam jautājumus, tomēr daudz svarīgāk esot izmantot citu taktiku jeb vedināt atvasi pašu stāstīt un dalīties ar emocijām.

Lai nodrošinātu līdzekļus projekta realizācijai, “Aibe” veikalos izvietotas vairāk nekā 60 ziedojumu kastītes visā Latvijā.

Ziedot projektam “Vārdi sāpina! Klusums nogalina…” iespējams arī biedrības “Taureņa efekts” mājaslapā https://taurenaefekts.lv/ziedot/?id=7091