Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Europe Direct centru Gulbenē bērnus un jauniešus aicina piedalīties zīmējumu konkursā “Vienoti Eiropā!”.

Konkurss veltīts Eiropas jaunatnes gadam un Eiropas dienai, darbi jāiesniedz līdz 6.maija plkst.16.00 klātienē Alūksnes pilsētas bibliotēkā vai ieskenēti jāsūta uz e-pastu biblioteka@aluksne.lv Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši no 7 – 17 gadiem.

Zīmējumi var būt jebkurā tehnikā A4 formātā. Tematika – vērtības, kuras svarīgas tev, mūsu Latvijai, mūsu Eiropai (miers, brīvība, cieņa, drošība, vienlīdzība, tīra vide, darbs, tradīcijas, draudzība, dažādība u.c.)

Darbus vērtēs Europe Direct centra, Alūksnes pilsētas bibliotēkas apmeklētāji (no zīmējumiem tiks veidota izstāde, kura būs skatāma no 9. līdz 23.maijam). Vērtēšana notiks divās vecuma kategorijās: 7 – 12 gadi (3 godalgotie), 12 – 17 gadi (3 godalgotie). Uzvarētāju apbalvošana notiks sākot no 25.maija.

Organizatoriem ir tiesības publicēt iesniegtos darbus publicitātes nodrošināšanai.