Aicina piedalīties nometnē “Šeit un tagad!”

Foto: pexels.com/ attēlam ilustratīva nozīme

Biedrības “Vītolēni” organizatori aicina Apes novada bērniem un jauniešiem vecumā no 6 līdz 16 gadiem, piedalīties piecu dienu piedzīvojumu nometnē “Šeit un tagad!”.

Nometne notiks Gaujienā no 2. līdz 6. augustam. Nometnē bērni kopā ar māksliniekiem strādās radošās darbnīcās, veidos vides objektus, iepazīsies ar Gaujienas kultūrvēsturi, ģimenes vērtībām Jāzepa Vītola muzejā, mācīsies sadarboties, pildot uzdevumus Mūzikas takā, sportos, ies pārgājienā, pārvarēs piedzīvojumu trasīti, kopā muzicēs un gatavos mūzikas instrumentus no dažādiem materiāliem. Pieteikšanās līdz 15.jūlijam.



Anketas pieejamas un aizpildāmas tiešsaistē Apes novada mājas lapā www.apesnovads.lv, biedrības Vītolēni mājas lapā www.vitoleni.lv vai norādītajā saitē https://forms.gle/Yn8Parhe7tbFAtWP8 , kā arī papīra formātā – Apes bibliotēkā, Virešu pagasta pārvaldē, Virešu pagasta pārvaldē, Vidagas bibliotēkā, Trapenes pagasta pārvaldē, Gaujienas pagasta pārvaldē (2.stāvā), muzejā “Anniņas”.

Jautājumu gadījumā zvanīt Ilzei Dāvei, tālr. 26492989Nometne ir bez maksas. Nometni finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.