Aicina jauniešus apmaiņas projektā

Jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem aicina piedalīties jauniešu apmaiņas pasākumā “Guided by Nature” (“Dabas vadīti”) no 3. līdz 11. jūlijam.

Septiņu dienu laikā dalībnieki izzinās dažādas dabā balstītas mācību metodes, kas tiks kombinētas ar mākslā balstītām metodēm, lai atklātu resursus, kas slēpjas katrā no mums. Projektu vadīs 6 jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem un fasilitatoriem no Kipras, Latvija un Rumānijas, kuri ir bijuši dalībnieki citos Alūksnes un Apes novada fonda rīkotajos projektos.

Jauniešu apmaiņas programma tiks balstīta uz dzīļu psihologa Billa Plotkina veidotā modeļa – “Cilvēka iekšējo resursu karte” (“Map of Wholeness”). Šī karte ir dabā balstīta, ekocentriska cilvēka psihes raksturojums, kas var palīdzēt orientēties un soli pa solim atklāt bagātīgos resursus katrā no mums.

Projekta dalībnieki uzturēsies viesu mājā “Melderi” Apes novadā, sniedzot iespēju pieredzēt dabu dažādos veidos un diennakts stundās.

Ja vēlies piedalīties šajā projektā un esi vecumā no 18 līdz 30 gadiem – aizpildi pieteikuma anketu līdz 22.maijam.

Pieteikuma anketa: https://forms.gle/ADAWLcT7nJxLXZfC7

Projektu “Guided by Nature” īsteno nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”. Projektu atbalsta Eiropas Savienības programma “Erasmus+”, ko Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.