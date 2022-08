Aicina iesaistīties izaicinājumā #PiepildiBurku, savācot zemē nomestos izsmēķus

Foto: pixabay.com

Labo darbu nekad nav par daudz, tāpēc “Zaļā josta” pagarina izaicinājuma #PiepildiBurku norisi par vienu nedēļu. Izaicinājuma konkursa dalībnieki aicināti doties dabā vai pilsētas ielās, pamanīt zemē nomestus izsmēķus, salasīt tos stikla burkā un pieteikt savu veikumu konkursam. Tādējādi ikvienam ir iespēja ne tikai sniegt nozīmīgu ieguldījumu vides attīrīšanai no cigarešu izsmēķiem, bet arī pretendētu uz lieliskām balvām atpūtai pie dabas.

Izaicinājums #PiepildiBurku tiek rīkots projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ietvaros. “Šogad projekta gaitā esam pētījuši galvaspilsētas ielās nomesto izsmēķu apmēru un uzskaitījām, cik daudz cigarešu izsmēķu caur lietusūdens notekām nonāk dabā. Skaitļi ir šokējoši, tāpēc nolēmām iesaistīt vēl vairāk iedzīvotāju vides attīrīšanā no izsmēķiem, pagarinot konkursu līdz 29.08.2022,” norāda “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa. “Mēs – “Zaļā josta” – strādājam pie sabiedrības izglītošanas par cigarešu izsmēķu ietekmi uz vidi un korektu izsmēķu utilizāciju. Mūsu darbs ir skaidrot, rādīt un m motivēt – panākt, lai sabiedrība mazāk piesārņo vidi ar izsmēķiem. Bet mums visiem ir jāapvieno spēki, lai dabu atbrīvotu no tiem cigarešu izsmēķiem, kas tur jau nokļuvuši, piesārņojot augsni, ūdeņus un pārtikā lietojamos augu un dzīvnieku valsts produktus ar smagajiem metāliem, toksīniem, nikotīnu, kancerogēnām vielām un mikroplastmasas daļiņām. Zemē nomestie izsmēķi nekur nepazūd – tuvāko gadu desmitos tie apdraud dzīvo dabu ap mums. Vienīgais, ko varam darīt lietas labā ar jau radīto piesārņojumu, ir pacelt zemē nomestos izsmēķus un izmest tos sadzīves atkritumu konteinerā. Tieši tik vienkārši, bet ļoti nozīmīgi,” uzsver L. Kubliņa.

“Zaļā josta” izaicinājuma konkurss #PiepildiBurku ir pagarināts līdz 29.augustam. Šīs nedēļas laikā konkursa dalībnieku uzdevums ir ņemt stikla burku, doties dabā, salasīt tajā zemē nomestos izsmēķus, nofotografēt savu veikumu un kopā ar aizpildītu pieteikuma formu nosūtīt uz e-pastu konkurss@zalajosta.lv. Salasītos izsmēķus jāizber sadzīves atkritumu konteinerā. Tukšo stikla burku jānodod pārstrādei, izmetot to konteinerā stiklam.Vērtīgāko paveikto darbu autori saņems noderīgas balvas atpūtai pie dabas – universālu guļamtīklu un termosu, lai dotos baudīt dabu jebkuros laikapstākļos, taupot resursus, neradot atkritumus un saudzējot vidi.