Aicina baudīt Vaidavas dabas taku

Vaidavas dabas takā Apē divas dienas, 17. un 18. jūlijā, notiks aktīvās atpūtas pasākums “Vaidavings 2021”, kam šogad izvēlēts moto “Ģimene – daba – latviskums”.

Pirmajā dienā, 17. jūlijā, varēs veidot dabā, izzināt dabu un rotaļāties dabā. Būs sapņu ķērāju un pērļu virteņu veidošana, akmeņu apgleznošana. Vaidavas dabas takā varēs pētīt augus, putnus, dzīvniekus, ūdens augus, kā arī spēlēties, rotaļāties un peldēties Vaidavā. Otrajā dienā, 18. jūlijā, varēs gleznot dabā, iepazīties ar tautas mūzikas instrumentiem, sajust sevi dabā meditējot, zīmējot mandalas un sarunājoties par sievišķību, kā dzīvot ar mīlestību un prieku. Diena noslēgsies ar pikniku Vaidavas upes krastā, piedaloties arī Igauņu ģimenei no Gaigalavas. Piknikā līdzi jāņem sega vai krēsli un piknika grozs. Pirmajā dienā aktivitātēs varēs piedalīties no pulksten 15.00 līdz 23.00, bet otrajā dienā – no pulksten 11.00. “Taka ir trīs kilometrus gara, tādēļ ikviens interesents aktivitātēs varēs piedalīties, nedrūzmējoties un nepulcējoties, izvēloties sev ērtāko laiku,” saka Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre.

Vaidavas dabas takā šovasar notiek labiekārtošanas darbi, tādēļ, katru reizi ejot, ir iespēja redzēt un baudīt ko jaunu. “Izveidotas jaunas kāpnes, atjaunoti informatīvie stendi, uzlikti jauni elementi bērniem. Mūsu Vaidavas upe ir vienīgā vieta, kur šajā karstumā veldzēties. Ūdens ir tik sekls, ka pa upi bērni var rāpot, velk kūleņus, brist, meklēt interesanto, kas upes dzīlēs atrodams,” stāsta I. Sāre. Vai Vaidavā būs arī citas aktīvās atpūtas iespējas, I. Sāre solīt šobrīd nevar. “Laivošanai šobrīd upe ir par seklu, tādēļ apsveram supošanas iespēju. Vai tas būs iespējams, pašlaik droši nezinām, tādēļ interesentus aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai,” saka I. Sāre.

“Vaidavings” tiek veidots sadarbībā ar “Apes Attīstības Atbalsta klubu”, īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda projektu ”Ape rada un dara!”.