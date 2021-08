Šogad globālajai pasaules latviešu ģimeņu 3×3 kustībai aprit 40 gadu, un trīsreiztrīsnieki aicināti tikties salidojumā 28. augustā no 12.00 Bauskas pils estrādē vai piedalīties attālināti.

“Tā būs viena intensīva, skaista diena, kurā kopīgi varēs izdzīvot līdz šim tik ierasto un ļoti gaidīto, bet kovida dēļ jau divus gadus pārcelto tradicionālo saieta nedēļu,” teic Latvijas 3×3 padomes locekle Daiga Bitiniece.

3×3 salidojumā darbosies ieviržu teltis, par aizvadīto laiku liecinās izstāde un atgādinās 3×3 skaņu studijas ieraksti. Notiks arī daudzinājums, būs ierastā Lailas un Jāņa Kirmušku vakara pasaciņa mazajiem utt. Un, lai būtu kopības izjūta, vairākas reizes dienas laikā iecerēta virtuāla saslēgšanās ar latviešiem no citām zemēm. Un vakara izskaņā pirmizrādi piedzīvos Montas un Armanda Jakovelu veidotā pilnmetrāžas dokumentālā filma Trīsreiztrīs. Noslēgumā, protams, danči ar iemīļotajiem 3×3 muzikantiem.

Tiešraide no salidojuma no 12.00 tiks translēta arī kustības Facebook kontā 3x3_Latvija, tādējādi notikumā attālināti piedalīties varēs arī no jebkuras vietas pasaulē. Saprotam, ka ne visi, kas vēlas, varēs būt klāt sarežģītās situācijas dēļ (piem., pielaide ar negatīviem testiem prasa visādus grūti izpildāmus ierobežojumus, Covid-19 vakcinācijas sertifikāti no trešajām Latvijā pagaidām netiek atzīti utt.).

Savukārt dokumentālo filmu Trīsreiztrīs tie, kuri piedalīsies attālināti, varēs noskatīties vimeo vietnē, pirms tam saņemot pieejas kodu. Tātad, ja vēlaties to redzēt, piesakieties e-pastā: [email protected]!