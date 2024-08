100 gadi augustā arī Aleksandrai Dubkovai

Šodien, 27. augustā, savu 100. dzimšanas dienu svin alūksniete Aleksandra Dubkova no Miera ielas. Viņu novada pašvaldības vārdā sveica domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons, novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inga Ozoliņa, ar dāvanu un ziediem bija atbraukuši arī Alūksnes Invalīdu biedrības pārstāvji Anna Tumševica, biedrības priekšsēdētājs Edvīns Svars. “Alūksnes novads ir viens no nedaudzajiem Latvijā, kur dzīvo pat vairāki tik ievērojamu vecumu sasnieguši cilvēki, un mēs ar to lepojamies,” vēlot veselību Aleksandras kundzei, teica I. Ozoliņa. A. Dubkovai no pašvaldības lielajā jubilejā naudas balva, bet Invalīdu biedrība dāvāja siltu segu. Un, protams, smalciņās jubilāres rokās sagūla arī dzimšanas dienas ziedi. Pateicība par mammītes aprūpēšanu jubilāres meitai Ņinai Kuzņecovai, tas nav viegls darbs un ne katrs to spēj.

