Ziemas riepu veidi – Kādas ir būtiskākās atšķirības?

Laikam paliekot vēsākam, daļa autovadītāju sāk domāt par savas automašīnas sagatavošanu ziemas sezonai. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas jāpaveic, ir auto aprīkošana ar ziemas riepām. Lai arī noteikumi paredz, ka ziemas riepas ir obligātas no 1. decembra, ieteicams par to parūpēties savlaicīgi, lai ledus un sniegs nepārsteigtu nesagatavotu.

Izvēloties riepas, jāņem vērā ne tikai vajadzīgais izmērs, bet arī riepu veids. Ir vairāku veidu ziemas riepas. Zinot to būtiskākās atšķirības, ir vieglāk saprast, kuras riepas ir konkrētajām vajadzībām atbilstošākās.

Cietā sastāva jeb Eiropas tipa ziemas riepas. Šīs riepas parāda labu sniegumu uz sausas un slapjas ceļa virsmas, tādēļ šis ir piemērots risinājums tad, ja pārsvarā tiek braukts pa labi tīrītām pilsētas ielām un šosejām;

Mīkstā sastāva jeb Skandināvijas tipa ziemas riepas . Piemērotas zemākām gaisa temperatūrām un izaicinošākiem laikapstākļiem. Veido labu saķeri ar sniegu un ledu;

. Piemērotas zemākām gaisa temperatūrām un izaicinošākiem laikapstākļiem. Veido labu saķeri ar sniegu un ledu; Ziemas riepas ar radzēm. Šāda tipa riepas ir īpaši piemērotas drošai braukšanai pa slikti tīrītiem, sniegotiem un apledojušiem lauku ceļiem, taču ir jārēķinās ar to, ka, braucot pa pilsētas ceļiem, radžotas riepas rada lielāku trokšņu līmeni. Tāpat ir arī jāņem vērā tas, ka radžotas riepas Latvijā atļauts izmantot laika posmā no 1. oktobra līdz 1. maijam, savukārt daļā citu Eiropas valstu tās ir aizliegtas vispār.

Lai arī kāda tipa ziemas riepas izvēlētos, svarīga ir arī to kvalitāte. Priekšroku dodiet uzticamam zīmolam, kas piedāvā inovatīvus un augstākajiem kvalitātes standartiem atbilstošus risinājumus. Tas, protams, nenozīmē, ka vienmēr jāizvēlas Premium klases riepas. Labas riepas atrodamas dažādās cenu kategorijās.

Daudzu autovadītāju iecienīta izvēle ir Sailun ziemas riepas – tā ir kvalitāte par pieejamu cenu. Ražotājs izmanto jaunākās tehnoloģijas, kas ļauj samazināt ražošanas izmaksas, vienlaikus saglabājot labu kvalitāti. Sailun piedāvājumā ir riepas vieglajām un kravas automašīnām, arī apvidus auto.