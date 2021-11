Krūšu palielināšana pēc grūtniecības

Krūšu palielināšana ir viena no populārākajām plastiskās ķirurģijas operācijām pasaulē. Tas ir lielisks veids kā iegūt savai gaumei atbilstošas krūtis ilgtermiņā. Daudzas sievietes atturās to veikt, jo ir bažīgas par to, vai un kā tas ietekmē grūtniecību un bērna barošanu ar krūti, vai tas neizraisa onkoloģiskas saslimšanas un neizskatās ļoti nedabīgi. Šie pāris mīti mēdz kādu atturēt no sava sapņu izskata sasniegšanas.

Vai pēc krūšu palielināšanas nedrīkst zīdīt bērnu?

Šis ir viens no populārākajiem mītiem par krūšu palielināšanu. Pēc operācijas bērnu drīkst barot ar krūti, jo ievietojot implantus, netiek skarti krūšu galiņi un piena dziedzeru izvadceļi. Implanti neietekmē grūtniecības norisi un bērna barošanu ar krūti. Bieži tiek jautāts vai būs nepieciešams veikt vēl vienu operāciju pēc atkārtotas grūtniecības, visbiežāk tas nav nepieciešams. Zīdīšana pēc krūšu palielināšanas ir bērnam pilnībā nekaitīga.

Kad labāk veikt procedūru?

Operāciju var veikt gan pirms, gan pēc bērna piedzimšanas, tomēr pēc grūtniecības ieteicams pagaidīt vēl 3-6 mēnešus ilgu laika posmu. Krūšu koriģēšanu ieteicams veikt no 18 gadu vecuma. Katrai sievietei ir savs iemesls un nodomi operācijas veikšanai, lai tos sasniegtu pilnīgāk, ķirurgs ieteiks labāko variantu, atbilstoši pacientes auguma proporcijām. Krūtis var būt neattīstītas hormonālo izmaiņu dēļ vai mainījušās pēc dzemdībām un zīdīšanas. Konsultāciju laikā ķirurgs sniegs labākos piedāvājumus katram pacientam individuāli.

Kā izvēlēties implantus?

Implanti atšķiras ar formu, tilpumu, struktūru un izmēru. Konsultācijas laikā, ņemot vērā pacienta vēlmes un mērķus, tiks izlemts kāda izmēra un veida implantus ievietot. Ķirurgs izvērtēs pacienta anatomiskās ipatnības. Tā kā tie ir mūsdienīgi silikona implanti, tad pilnība sader ar pacienta audiem un ir hipoalerģiski.

Daudzas sievietes sapņo par formīgām krūtīm, lai jebkurā apģērbā justos pārliecināti un skaisti. “Ādažu privātslimnīcas” personāls rūpējas, lai ikvienam, kas vēlas veikt operāciju, būtu profesionāla aprūpe un konsultācijas gan pirms, gan arī pēc procedūras. Visiem ir kopīgs mērķis – sasniegt labāko iespējamo rezultātu.