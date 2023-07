Kas all weather riepām ir kopīgs un atšķirīgs ar vissezonu riepām?

Neērtības, kuras rada riepu maiņa divreiz gadā vai nesezonas riepu uzglabāšana tām piemērotos apstākļos, un klimata pārmaiņas ir galvenie aspekti, kādēļ vissezonas riepas, neskatoties uz veiktspējas, vadāmības un izturības trūkumiem ļoti augstās vai zemās temperatūras, nezaudē savu popularitāti pircēju vidū. Riepu ražotāji, turpinot uzlabot vissezonu riepu ražošanas tehnoloģijas, lai pēc iespējas labāk spētu apvienot vasaras un ziemas riepām nepieciešamās īpašības, ir izveidojuši all weather riepas jeb riepas visiem laikapstākļiem.

Kas ir raksturīgs vissezonu riepām?

Vissezonas riepas, pateicoties gumijas sastāvam, ir mīkstākas un elastīgākas nekā vasaras riepas, ar dziļāku protektora rakstu, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku saķeri gan ar sausiem, gan ar slapjiem laikapstākļiem. Tomēr šīm riepām vispiemērotākie ir mainīgi laikapstākļi un ziemas temperatūras, kuras reti pazeminās zem 0oC.

Vissezonas riepas uz apledojušiem un sniegotiem ceļiem nav tik drošas un stabilas kā ziemas riepas. Turklāt, arī vasaras sezonā vissezonu riepām ir savi trūkumi – dēļ paaugstinātas rites pretestības ne tikai straujāk nodilst riepas, bet arī pieaug degvielas patēriņš automašīnai.

Ar ko atšķiras all weather riepas?

Riepas visiem laikapstākļiem jeb all weather riepas ir uzlabots vissezonu riepu paveids, kam ir jānodrošina lielāka daudzpusība, ilglaicība, komforts un drošība. Uzlabojumi ir veikti gan riepu gumijas sastāvā, gan protektora asimetriskajā rakstā, papildinot to ar asākiem bloku un lāpstiņu elementiem.

Tādēļ all weather riepas ir daudz piemērotākas ziemas laikapstākļiem nekā tradicionālās vissezonas riepas, lai arī vēl aizvien ziemas riepas ir neaizstājamas skarbos zemu temperatūru un apledojuma apstākļos.

Lai uzsvērtu all weather riepu uzlabotās īpašības ziemas apstākļos, šīs vissezonu riepas ir marķētas trīs virsotņu kontūras piktogrammu, kas ietver sešu staru sniegpārslu. Tomēr all weather riepām ir arī būtisks trūkums – tās nodilst straujāk nekā vasaras vai vissezonas riepas.

