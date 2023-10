Kādas ir plastiskās ķirurģijas iespējas vīriešiem

Plastiskā ķirurģija iegūst aizvien lielāku popularitāti ne tikai sieviešu vidū, bet arī vīrieši sāk izrādīt palielinātu interesi šajā jomā. Vīrieši arvien vairāk pievērš uzmanību savam izskatam un labklājībai, un šīs procedūras piedāvā plašas iespējas uzlabot savu izskatu un pašapziņu. Plastiskās ķirurģijas iespējas vīriešiem ietver vairākas procedūras, kas var palīdzēt uzlabot gan sejas, gan ķermeņa izskatu.

Raksts tapis sadarbībā ar Dr. Zaržecka un Dr. Krūmiņa plastiskās ķirurģijas klīniku .

Liposakcija

Viena no populārākajām procedūrām vīriešiem ir liposakcija jeb tauku atsūkšana. Šī procedūra palīdz noņemt liekos taukaudus no noteiktām ķermeņa vietām, piemēram, vēdera, gurniem, jostas vietas un citām zonām, kur svars ir palielināts. Liposakcija var uzlabot ķermeņa proporcijas un palīdzēt sasniegt vēlamo ķermeņa kontūru. Šī procedūra ir piemērota gan vīriešiem, gan sievietēm, neatkarīgi no viņu vecuma.

Ķirurģiska sejas atjaunošana

Novecošanas pazīmes, piemēram, sejas ādas nokarāšanās, grumbas un noslīdējuši plakstiņi var ietekmēt arī vīriešu sejas izskatu. Ķirurģiskas procedūras, piemēram, sejas un kakla ādas atjaunošana, acu kosmētiskā korekcija, zoda korekcija palīdz atjaunot jauneklīgu izskatu un samazināt novecošanās pazīmes.

Rinoplastika

Deguna formas korekcija jeb rinoplastika ir operācija, kurā tiek veikta deguna formas korekcija, lai labotu gan iedzimtus, gan traumu rezultātā iegūtus vizuālos defektus. Šī procedūra var ietvert deguna izmēra, formu un proporciju izmaiņas, lai sasniegtu vēlamo izskatu un uzlabotu pacienta sejas estētiku. Deguna operācijas ir iespējams veikt gan vīriešiem, gan sievietēm.

Ginekomastijas ķirurģija

Ginekomastija ir krūšu audu augšana jauniešiem vai vīriešiem, ko izraisa estrogēna un testosterona nelīdzsvarotība. Šī procedūra ļauj noņemt liekos krūšu audus vīriešiem, kuriem ir izveidojusies ginekomastija, jeb palielinātas krūtis. Tas var būt iedzimts stāvoklis vai rasties medikamentu lietošanas rezultātā. Ginekomastijas ķirurģija atjauno vīrišķīgu izskatu un pašapziņu.

Gan ķermeņa, gan sejas plastiskās ķirurģijas procedūras ir individuālas un pielāgotas pacienta vajadzībām. Svarīgi ir konsultēties ar pieredzējušu plastisko ķirurgu, lai izvēlētos piemērotāko procedūru un sasniegtu vēlamos rezultātus. Dr. Zaržecka un Dr. Krūmiņa plastiskās ķirurģijas klīnika piedāvā ķirurģijas iespējas vīriešiem, lai uzlabotu ne tikai fizisko izskatu, bet arī pašapziņu un labsajūtu. Šīs procedūras var palīdzēt vīriešiem sasniegt savus mērķus attiecībā uz izskatu un pašvērtējumu, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti.