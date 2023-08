Kā izvēlēties piemērotāko budžeta plānošanas metodi?

Dažādās budžeta plānošanas metodes ir izstrādātas, lai palīdzētu cilvēkiem izprast un novērtēt viņu attiecības ar naudu. Lai arī finansiālie mērķi nereti ir līdzīgi, veidi kā tie tiek sasniegti, mēdz atšķirties.

Lasiet raksta turpinājumu un iepazīstieties ar populārākajām budžeta plānošanas metodēm – varbūt kāda no tām noderēs arī Jums!

50/30/20 budžets

Šīs metodes pievilcība slēpjas tajā, ka tā dod iespēju atmaksāt parādus, segt pašreizējās izmaksas un ietaupīt nākotnes izdevumiem.

Ienākumi tiek sadalīti trīs galvenajās kategorijās: 50% tiek novirzīti vajadzībām, 30% – vēlmēm un 20% – uzkrājumiem un parādu atmaksai. Varat to izmantot vienu pašu vai kopā ar citām budžeta plānošanas metodēm.

Aplokšņu sistēma

Ja Jums ir nepieciešama stingra sistēma, kas palīdzētu pārtraukt vieglprātīgu naudas tērēšanu vai atmaksāt parādus, bet nevēlaties izsekot katru pirkumu, izmēģiniet šo uz skaidru naudu balstīto pieeju.

Tiek noteikts tēriņu limits katrai izdevumu kategorijai, piemēram, pārtikas precēm, un pēc tam piepildiet aploksnes ar atvēlēto naudas summu, ko katrā var tērēt. Kad aploksne ir tukša, Jūs nevarat tērēt vairāk naudas konkrētajai kategorijai šajā mēnesī.

“Maksā sev pirmajam” metode

Šī metode ir izstrādāta, lai saskaņotu izdevumus un vērtības, un tā liek ietaupīt pirms tūlītējiem izdevumiem. Izmantojot šo sistēmu, Jūs izlemjat, cik daudz no saviem ikmēneša ienākumiem atvēlēt uzkrājumu mērķiem, piemēram, lielākam pirkumam un ārkārtas fondam, bet pēc tam pārējo izmantot rēķinu un citu izmaksu segšanai.

Lai šo stratēģiju īstenot būtu vienkāršāk, var izmantot automātisko maksājumu internetbankā, kas konkrētā datumā, piemēram, algas dienā, nodrošina automātisko pārskaitījumu uz krājkontu.

Lai arī uzkrājuma veidošana neparedzētiem tēriņiem vai vērienīgam mērķim ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, ko budžeta plānošana palīdz īstenot, ir situācijas, kad ne viss rit pēc plāna un naudas līdzekļi ir vajadzīgi steidzami.