Gurķis svaigākai dienai! Āda kļūst zīdaini maiga

Katrs ir redzējis klasisko fotogrāfiju vai sižetu no filmas, kur sieviete, atpūšoties spa ir ietinusies dvieļos un guļ ar divām svaigi sagrieztām gurķa šķēlēm uz abām acīm. Klišeja? Taču fakts ir tāds, ka gurķis ir ārkārtīgi veselīgs sejas ādai.

Hidromaska ar gurķi un glikozi atjauno ādas svaigumu, padarot to zīdaini maigu. To ieteicams lietot pēc ķimiskā pīlinga. Gurķis ir dabisks mitrinātājs, kas kopā ar glikozi piesātina ādas šūnas ar mikro un makro elementiem, minerālvielām un vitamīniem. Augstais kālija un zemais nātrija saturs gurķu ekstraktā izvada no ādas toksīnus. Algināta ekstrakts, kas ir maskas saturā, atsvaidzinās ādu pēc nogurdinošas dienas un savilks to, izlīdzinot grumbas.

E-meistars.lv ir profesionālās kosmētikas un aksesuāru veikals, kas piedāvā plašu klāstu ar algināta maskām, kas ir izgatavotas no dabīgām jūras brūnaļģēm. Uzklāts uz ādas, algināts veido želejveida barjeru, kas neļauj ūdenim vai citām vielām caur to izkļūt. Šī īpašība padara alginātu par lielisku materiālu brūču aprūpes pārsienamajiem materiāliem, jo tas palīdz saglabāt brūces mitrumu un pasargā no infekcijas.

Algināta maskas ir populāras skaistumkopšanas nozarē, jo tās var izmantot, lai dziļi ādā ievadītu aktīvās sastāvdaļas, piemēram, vitamīnus, minerālvielas un augu ekstraktus. Tiek uzskatīts, ka, izmantojot algināta maskas, tās palīdz uzlabot grumbu, smalko līniju un citu novecošanās pazīmju izskatu.

Galvenie iemesli, kāpēc gurķis ir mūsdienu ādas kopšanas karalis

Gurķu ekstraktā ir daudz labu vielu

Gurķu ekstrakts sastāv no olbaltumvielām, flavonoīdiem, antioksidantiem, lipīdiem, C vitamīna un minerālvielām, tāpēc gurķu ekstrakta lietošana ādai ir tas pats, kas sejas vizīte spa. Lieki piebilst, ka Jūsu āda būs atsvaidzināta un mazāk iekaisusi.

Gurķis ir dabisks savelkošs līdzeklis

Varbūt Jūs par to neaizdomājaties, kad no rīta izejat pa durvīm, bet Jūsu sejas āda ir pastāvīgi pakļauta uzbrukumam. UV stari padara sejas ādu blāvu un sakairinātu. Taču neuztraucieties – gurķu ekstrakts ir dabisks savelkošs līdzeklis. Gurķi ir bagāti ar silīcija dioksīdu – tas nozīmē, ka, izmantojot produktus ar gurķu ekstraktu, Jūs varat mazināt kaitīgo ietekmi un kairinājumu, ko Jums nodara apkārtējā vide.

Gurķis ir pretiekaisuma līdzeklis

Iekaisums ir modes vārds, par kuru runā visi. Kā mēs to varam mazināt savā ķermenī, prātā, ādā – pat attiecībās. Atbilde – gurķu ekstrakts. Gurķu ekstrakts satur vielas, kas tiek uzskatītas par pretiekaisuma līdzekļiem. Pateicoties C un K vitamīnu kombinācijai, gurķi lieliski ārstē pūtītes, ļaujot ādai atvēsināties un attīrīties.

Gurķu ekstrakts palīdz saules apdegumu gadījumā

Vasara ir klāt! Mums visiem patīk atkust pēc ziemas sala, taču pārāk daudz saules nozīmē kaitīgus UV starus, ādas kairinājumu un baisos saules apdegumus. Tāpēc ir svarīgi sevi pasargāt, un gurķu ekstrakts to paveic. Tas palīdz nomierināt un mitrināt pārlieku daudz saules iedarbības skarto ādu, palīdzot tai ātri sadzīt un novērst grumbu veidošanos un novecošanos saules bojājumu dēļ. Tāpēc pēc dienas pie jūras vai sauļošanās uz jahtas pārliecinieties, ka Jums mājās ir līdzeklis, kas satur gurķu ekstraktu. Tas nomierinās ādu un liks tai atkal spīdēt pēc ilgas saulē pavadītas dienas.

Vairāk par CARELIKA produktiem interesējieties www.carelika.eu mājaslapā. Par skaistumkopšanas līdzeķliem un to iegādi vairāk uzzināsiet mājaslapā www.e-meistars.lv, kā arī klātienes veikalos Rīgā, Republikas laukumā 3, t/c Rīga Plaza un Jelgavā, Lielā iela 18.

Dodoties uz klātienes veikaliem, varēsiet saņemt pieredzējušu darbinieku konsultāciju, produktu ieteikumus un arī īpašas atlaides. Kā arī tiek piedāvāti dāvanu komplekti un draudzīgas atlaides skaistumkopšanas nozaru speciālistiem un saloniem.