Ergonomika darba telpās – kādi ir priekšnosacījumi darba vietas iekārtošanai?

Neatkarīgi no tā, vai strādājat no mājām vai birojā – ergonomiskas darba telpas iekārtošana ir būtiska ne tikai komforta ziņā, bet arī no veselības un darba produktivitātes aspekta.

Ergonomiski biroja galdi , krēsli, datorpeles, apgaismojums – šie ir tikai daži no ergonomiskas vides faktoriem. Ergonomiska vide attiecas ne tikai uz darba telpas iekārtošanas labās prakses principiem, bet arī tai ir būtiska loma mājokļa vides radīšanā – mēbeļu izkārtojumā, iekārtu funkcionalitātē u.tml. Šajā rakstā apskatīsim galvenos aspektus darba telpas iekārtošanai.

TOP 3 ergonomiskas darba telpas priekšnosacījumi

Pielāgota darba vieta un nepieciešamais biroja aprīkojums . Darba telpas aprīkojumam, piemēram, galdiem, krēsliem, monitoriem un klaviatūrām jābūt pielāgotiem katram darbiniekam individuāli. Ilgstoša darba veikšanai birojā, strādājot ar datoru, būtiska ir atbilstošas datortehnika (ergonomiska datorpele, monitora izmērs u.c.). Vadu pārvaldība. Lai novērstu potenciālos riskus, jāizmanto vadu organizatori, kas vienlaikus gan vadus paslēpj, gan tos sakārto, radot vizuāli estētisku darba vidi. Pareizs apgaismojums un ventilācijas nodrošināšana. Darba telpai jābūt pietiekami apgaismotai, lai novērstu acu nogurumu un uzlabotu darba produktivitāti. Zināms, ka labi izvēdināta telpa ir viens no kritērijiem darbaspēju ilgstošani noturēšanai, tādēļ darba telpai ir jābūt labi vēdināmai.

Ergonomiski biroja galdi ir veidoti tā, lai nodrošinātu maksimālu komfortu, darba efektivitāti un kopumā labas veselības priekšnosacījumus, samazinot risku iedzīvoties kādās veselības problēmās, kas saistītas ar ilgtošu sēdēšanu pie darba galda (muguras sāpes, locītavu problēmas u.c.).

Ergonomiskie biroja galdi ir ieteicams pirkums tiem, kam rūp veselības labsajūta un kas nevēlas sevi pakļaut ilgstošas sēdēšanas radītajiem un potenciālajiem veselības riskiem, turklāt tie uzlabo arī darba vidi.

Pirms iegādājaties biroja galdu, rūpīgi izsveriet savas nepieciešamības un izvērtējiet, kāds biroja galds būs visvairāk piemērots jūsu darba vajadzībām. Uzskaitīsim dažus svarīgākos ergonomisku biroja galdu priekšrocības.

Biroja galdi ar regulējamu augstumu. Šī prasība ir #1, ja domājam par ergonomiskas darba telpas iekārtošanu. Regulējamie biroja galdi ļauj pielāgot galda augstumu atbilstoši lietotāja augumam, tādējādi paredzot iespēju strādāt pie galda arī stāvus pozīcijā.

Tas ķermenim un veselībai kopumā ir nozīmīgi, jo samazina ilgstošas sēdēšanas radīto slodzi. Klasisku un vienkāršu biroja galdu augstums ir standartizēts, un nereti nav atbilstošs lietotāja augumam, tādēļ ir ļoti atzīstami, ja darba devējs ir parūpējies par regulējamu darba galdu aprīkotu darba telpu.

Ja ir būtiski, var pievērst uzmanību biroja galdiem ar regulējamu slīpuma leņķi. Šis aspekts ir svarīgs dažādiem rasēšanas darbiem, dizaineriem, grafiķiem u.c., lai varētu pielāgot darba virsmu komfortablai sava darba veikšanai.

Izvēloties galdu, jāņem vērā tā darba virsmas izmērs: vai tā būs pietiekami plata, lai novietotu portatīvo datoru ( https://220.lv/lv/datortehnika/portativie-datori-un-plansetes/portativie-datori ); vai nepieciešamības gadījumā varēs novietot divus monitorus u.c. faktori, kas ir svarīgi.

Vadu pārvaldība un to paslēpšana. Lai novērstu vadu sajaukšanos un iespējamās elektrotraumas, atsevišķi biroja galdi ir aprīkoti ar vadu jeb kabeļu pārvaldības sistēmu. Jo īpaši svarīgi to ir nodrošināt, ja uz biroja galda ir paredzēts stacionārais dators vai kāda cita elektroiekārta (galda lampa, printeris u.tml.).

Vadu pārvaldības sistēma ir ne tikai no drošības viedokļa svarīga, bet arī no estētiskas – telpa izskatās vizuāli sakārtotāka, ja nerēgojas vadu kamoli. Tāda opcija ir, piemēram, ergonomiskiem datorspēļu jeb gaming galdiem (kā piemēram, Forte Tezaur datorspēļu galds), ko var izmantot arī kā biroja galdu, galdu mācībām utt. Atkarībā no galda stila – vadu pārvaldība var būt realizēta dažādi: gan kā vadu kasetes, kanāli, gan arī galda virsmā iestrādāts vadu caurums.

Piederumu uzglabāšanas un organizēšanas elementi kā plaukti, skapīši, atvilktnes palīdz uzturēt darba virsmu tīru, kārtīgu un palīdz organizēt darba nepieciešamos piederumus. Biroja galdi ar komplektācijā esošām plauktu sistēmām ir teicama izvēle skolēna darba vides iekārtošanai; daudz vietas mācību grāmatu, rakstāmpiederumu, datoru aksesuāru u.c. skolai nepieciešamo skolas akurātai sakārtošanai.

Iebūvēti uzlādes punkti. Modernākiem un advancētākiem biroja galdiem ir integrēti uzlādes punkti, piemēram, USB A vai C savienojamības opcija, kas ļauj pievienot telefonu, iPhone bezvadu austiņas ātrai to uzlādei. Tāds ir, piemēram, Desktronic biroja galds, kas ir ne tikai ar iebūvēto uzlādes staciju, bet arī ar regulējamu virsmas augstumu. Moderns un advancēts biroja galds, ko var izmantot gan birojā, gan mājās.

Ergonomiskas darba telpas ierīkošanai ir vairāki kritēriji un standarti, jo īpaši attiecībā uz iekārtojumu, tai skaitā mēbeļu izvēli. Ja ir vēlme salīdzināt modernā, klasiskā un urbānā stila biroja galdu risinājumus, interneta veikalā 220.lv katalogā pieejami dažāda tipa biroja galdi – rakstāmgaldi, stūra un konferenču galdi, datorspēļu galdi, kā arī regulējami jeb paaugstināmi galdi.