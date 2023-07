Ādas kopšana un garīgā veselība

Starp ādas veselību un garīgo veselību pastāv nozīmīga saikne, kas nedrīkst palikt nepamanīta. Mūsu garīgajai veselībai var būt tieša ietekme uz mūsu ādu, un otrādi, tāpēc veselības labad ir svarīgi pārņemt kontroli pār ādas kopšanu un pašaprūpi.

Visa ķermeņa kopšanas un sejas ādas produktus, kā https://www.notino.lv/sejas-maska/, varat atrast viegli internetā.

Smadzeņu un ādas saikne

Vai Jums kādreiz ir bijis tik neērti, ka Jūsu vaigi un deguns kļuvuši rozā? Šis apsārtums ir smadzeņu un ādas savienojums. Apjukums izraisa bēgšanas reakciju, un organismā izdalās adrenalīns. Tas izraisa asinsvadu paplašināšanos, lai uzlabotu asins plūsmu un skābekļa piegādi, un tādējādi Jūs nosārkstat.

Smadzenes un nervu sistēma ar dažādu ķīmisko vēstnešu un receptoru starpniecību ietekmē ādas imūnsistēmas šūnas (kurām ir tieša ietekme uz ādu), kas reaģē uz stresu, trauksmi un citiem emocionāliem faktoriem.

Līdzīgi kā tad, kad esam apmulsumā, stresa situācijā mūsu organisms pieņem, ka esam briesmās, un izdala hormonu kortizolu, kas palielina cukura līmeni asinīs un palēnina funkcijas, kuras organisms uzskata par nebūtiskām cīņas vai bēgšanas situācijās. Kortizols izraisa arī pastiprinātu sviedru un eļļas izdalīšanos, kas aizsprosto poras un izraisa pūtītes, kā arī nomāc imūnsistēmu, lai tā nevarētu pienācīgi cīnīties ar iekaisumiem un baktērijām. Tas var izraisīt ādas pinnes, izsitumus, infekcijas, kairinājumu un ādas slimības, piemēram, alopēcija areata (matu izkrišana), psoriāzi, nātreni un rozaceju. Turklāt kortizols samazina kolagēna un elastīna veidošanos, tāpēc ādas šūnas neatjaunojas tā, kā tām vajadzētu, izraisot grumbiņas un sīkās līnijas.

Uzticība

Stress un mūsu garīgā veselība ietekmē mūsu ādu, un tas darbojas arī pretējā virzienā. Mūsu ādas ārējais izskats tieši ietekmē mūsu garīgo veselību.

Viena no pirmajām lietām, ko redz citi cilvēki, ir mūsu āda, tāpēc, ja uz tās ir izplūduši ādas bojājumi vai ādas slimības, tas var negatīvi ietekmēt mūsu pašapziņu. Lai gan mums nevajadzētu aizrādīt par lietām, kuras bieži vien nevaram kontrolēt, sabiedrībā, kas augstu vērtē izskatu, to ir vieglāk pateikt, nekā izdarīt. Tāpēc reizēm var būt grūti iziet no mājas bez grima, ja mūsu āda nav labākajā formā.

Lai iemācītos tikt galā ar nedrošības sajūtu, kas saistīta ar mūsu ādu, ir nepieciešams laiks un apzinātas pūles, un pirmais solis ir apzināties, ka ikviens cilvēks reizēm jūtas līdzīgi. Ja Jūsu garīgā veselība patiešām cieš ilgstošu ādas problēmu dēļ, saruna ar garīgās veselības speciālistu var palīdzēt veidot pašapziņu, neraugoties uz ilgstošām ādas problēmām.

Pozitīvā puse ir tā, ka veselīga un tīra āda var brīnumaini uzlabot pašvērtējumu. Koncentrējieties uz tādu ādas kopšanas režīmu, kas ietver nekaitīgus, saudzīgus, dabīgus produktus, un, ja ādas problēmas saglabājas, vērsieties pie dermatologa. Kad ādas stāvoklis būs uzlabojies, Jūs varēsiet gūt garīgās priekšrocības, ko sniedz veselīga un laimīga āda.

Ādas kopšana kā pašaprūpe

Konsekventa ādas kopšanas rutīna ir ļoti svarīga pašaprūpes procesā, un tā var brīnumaini uzlabot garīgo veselību. Atvēlot dažas minūtes dienā ādas attīrīšanai un mitrināšanai, Jūs veltāt laiku tikai rūpēm par sevi un novēršat uzmanību no ārējiem stresa faktoriem.

Ikdienas ādas kopšanas režīms nodrošinās stabilitāti un konsekvenci visas nedēļas garumā. Pat ja viss pārējais ir ārpus Jūsu kontroles un izraisa stresu, Jūs vienmēr varat veltīt dažas minūtes dienā, lai veltītu ādai mīlestību, un tas atspoguļosies Jūsu ādas veselībā un garīgajā veselībā. Jūs gūsiet gandarījumu, ko sniedz papildu uzdevuma veikšana, kas ir tikai un vienīgi Jūsu personīgajam labumam un labsajūtai, lai cik mazs un nenozīmīgs tas arī nešķistu.

Mājas sejas procedūras

Ja nepieciešama neliela sevis lutināšana, sejas kopšanas procedūra var uzlabot noskaņojumu. Ja vēlaties sevi vairāk palutināt, apmeklējiet sejas procedūru spa vai pie kosmetologa, taču tikpat nomierinoša var būt arī sejas procedūra mājās.

Ne tikai pats sejas kopšanas process palīdz Jums pievērsties prāta darbam un relaksācijai, bet arī jau pats prieka notikuma, piemēram, sejas kopšanas, gaidīšana var smadzenēs atbrīvot labās pašsajūtas neirotransmiterus.

Tāpēc uzvelciet halātu, aizdedziet aromātiskas sveces, ieslēdziet nomierinošu mūziku un veiciet sejas procedūru mājās, lai mazinātu stresu.

Saikne starp garīgo un ādas veselību ir sarežģīta, un var šķist kā nebeidzams cikls, kad ādas problēmas izraisa stresu un stress izraisa ādas problēmas, taču apzināšanās, ka neesat viens šajā cīņā, un atbilstošas palīdzības meklēšana gan no ādas kopšanas, gan profesionāļu puses var būt risinājums Jūsu bažām.

Izmēģiniet dabīgos ādas kopšanas produktus bez smaržvielām, lai izveidotu ikdienas režīmu, kas atvieglos Jūsu prātu, zinot, ka rūpējaties par sevi, izmantojot kvalitatīvas sastāvdaļas.