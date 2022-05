Vēsture ar šodienas acīm

Sešas piektdienas pavadītas par Latvijas preses karalieni dēvētās Emīlijas Benjamiņas sabiedrībā. Šīs rindas rakstu vēl pirms sestās sērijas noskatīšanās, bet jau tagad jūtu, ka turpmākajos piektdienas vakaros kaut kā pietrūks, jo ar interesi gaidīju katru nākamo filmas “Emīlija. Latvijas preses karaliene” sēriju.

Gandrīz pēc katras vēsturiskās filmas sabiedrībā rodas diskusijas par to, kā jāattēlo vēsture. Un arī šajā gadījumā jau meklētas vēsturiskas nesakritības, kā atainota vide un notikumi laikaposmā no 1924. līdz 1941. gadam, kad norisinās filmas darbība. Viena no filmas režisorēm Kristīne Želve, runājot par vēsturiskajām filmām, saka: “Mēs zinām, kas notika, mēs zinām, kad tas notika, un, ja ļoti paveicas, mēs zinām arī to, kāpēc kaut kas notika. Bet – kā tas notika, to var pastāstīt tikai mākslinieks. Kas notika – tie ir fakti. Bet kādas bija sarunas, sajūtas, emocijas – tā vienmēr būs interpretācija.”

Skatoties filmu, ko veidojuši trīs režisori – Andris Mizišs, Kristīne Želve un Dāvis Sīmanis, patiešām var redzēt katra režisora radošo rokrakstu, bet nenoliedzami tas ir šodienas cilvēku skatījums uz tā laika notikumiem. Un citādi nemaz nevarētu būt, jo mēs nevaram iesēsties laika mašīnā, atgriezties 20. gadsimta 20. un 30. gados, lai iejustos konkrētajā vidē, vēsturiskajos apstākļos, notikumos un domāšanā.

Tā kā strādāju avīzē, nenoliedzami galvenā uzmanība, skatoties filmu, bija pievērsta Emīlijas Benjamiņas tēlam, kuru lieliskā aktrise Guna Zariņa atveido, manuprāt, izcili. Taču līdzās viņai ir koša laikraksta “Jaunākās Ziņas” redakcijas darbinieku buķete – redaktors Jānis Kārkliņš (Lauris Dzelzītis), žurnālisti Kārlis Skalbe (Uldis Anže), Jānis Ziemeļnieks (Kaspars Zāle), Ernests Brusubārda (Dainis Gaidelis), Pēteris Blaus (Gatis Maliks), Jūlijs Lācis (Edgars Ozoliņš), Vilis Lācis (Jēkabs Reinis). Ikviens no viņiem ir tik kolorīts savā lomā, ka, lai gan katra raksturs tikai ieskicēts ar spilgtām detaļām, nav šaubu – ikviens no viņiem būtu pelnījis, lai par šo personību uzņemtu ja ne seriālu, tad filmu noteikti. Pateicoties šai daudzsēriju filmai, radās interese uzzināt vairāk par viņu dzīves gājumu, tā rosināja domāt arī par izvēlēm, ko izšķirošos brīžos nākas izdarīt katram no mums.

Šonedēļ Latvijas Televīzijā būs skatāma filmas “Emīlija. Latvijas preses karaliene” septītā sērija, kuras režisors (arī filmas producents) ir Gints Grūbe. Tā ietver dokumentālas liecības par filmas varoņiem, viņu prototipiem pēcnācēju atmiņās mūsdienās, tādēļ būs ļoti interesanti uzzināt, kā izvērtušies šīs leģendārās dzimtas pēcteču likteņi.