Vāveres riteņa burvība

Foto: pixabay.com

Klāt pēdējais 2022. gada laikraksta numurs. Manā žurnālistes, vēlāk redaktores darbā, pēdējais gada numurs, ja pareizi saskaitīju, ir pienācis 28 reizes. Numuri bijuši dažādi, arvien piedomājot par īpašo gadu mijas tematiku, tiltu no vecā gada uz jauno, atskatu uz paveikto un jaunu mērķu nospraušanu, vizuālo ietērpu, sākot no vāka foto līdz beidzamajam citātam. Un katrreiz nepamet sajūta, ka līdz ar pēdējo gada numuru kaut kas ir beidzies, noapaļojies un nolikts skapī, ļaujot ievilkt elpu un ar gandarījumu atskatīties uz savu garadarbu lielākoties simts numuru biezā mapē. Taču nē, nekas nav beidzies, nav laika ilgi tīksmināties. Tas ir tikai viens trekns komats laika līnijā, rokassomā nobružātā kalendāra vietā nopērkot jaunu un gara acīm jau redzot tipogrāfijā 2023. gada 3. janvāra numuru, kas ievadīs nākamo gadu. Un tad atkal viss sāksies no gala, šīs dienas ziņas rīt būs jau vecas, un rīt ausīs atkal jauna diena, kurā dzims atkal jaunas ziņas, kas nākamajā dienā būs vecas… Tāds vāveres ritenis, jūs teiksiet? Jā, bet laikam tur jau ir tā burvība. Un galu galā, vai tad jums ir savādāk? Nodota 2022. gada pēdējā atskaite, bet jau drīz vien top nākamā. Izcepts gada pēdējais maizes kukulītis, bet rīt tiks iejaukts jauns, pārdota pēdējā eglīte, taču jāsēj jau nākamās…

Un tad es aizdomājos, varbūt tieši šajā nepārtrauktībā ir tā lielākā dzīves jēga. Kamēr kusties, tikmēr esi dzīvs. Kamēr dzirdi kolēģu karsto diskusiju par labāko fotogrāfiju raksta ilustrācijai, printera miermīlīgo dūkoņu, lapām drukājoties un nākamajā rītā – pastnieces “Audi” pierūkšanu pie redakcijas, tikmēr viss ir kārtībā. Un tad jau var nākt arī nākamais gads ar saviem zināmajiem un vēl nezināmajiem izaicinājumiem, un tu neuztraucies, jo tev ir savs darbs, ko darīt, savs uzdevums, ko pildīt un pats galvenais, ieskatoties abonētāju sarakstos, tu zini, ka ir cilvēki, kuriem tavs darbs ir vajadzīgs.

Tādēļ mans Jaunā gada vēlējums būs pakārtots šīm pārdomām. Priecājieties, ja jūsu diena sākas ar mērķi, ka jums kaut kur jādodas, kāds jāsatiek, kādi labi darbi jāpaveic. Lai ir gandarījums pat tad, kad no darba pārrodieties vēlu un noguruši, jo silda sajūta, ka jūsu veikums rīt vai parīt kādam būs ļoti noderīgs. Kādu iepriecinās, kādu iedvesmos, liks domāt, analizēt, un galu galā kustēties… Jo kustībā ir spēks. Vismaz avīzes darbs ir vienmēr kustībā. Tiekamies rīt, jo rīt būs atkal jauna diena un jaunas ziņas! Rosīgu Jauno gadu, nebeidzamu lasītprieku, mieru virs zemes un cilvēkiem labu prātu!