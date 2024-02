Vai svētkus var pārcelt?

Ja runājam par dzimšanas dienas vai vārda dienas svinību pārcelšanu dažas dienas vai nedēļu ātrāk vai vēlāk, neliekas nekas traks. Var pielāgoties iespējām un laikam. Lai gan latviešiem ir vairāki ticējumi, kādēļ tieši, piemēram, dzimšanas dienu nevar svinēt ātrāk kā noteiktajā dienā. It kā steidzinām bioloģisko pulksteni un dzīvi kā tādu, svētkos var notikt kāds nelaimes gadījums vai pat šīs ātras svinības var būt par jubilāra pēdējo dzīves dienu.

Nav iedomājama arī Līgo svētku svinēšana citā datumā, tāpat arī Ziemassvētki, valsts dzimšanas diena un pat Jaunā gada sagaidīšana. Un arī pilsētas svētki kopā ar kapusvētkiem norisinās noteiktā laikā. Gadu gadiem nostiprināta tradīcija, ko mainīt nedrīkst. Tā, piemēram, Alūksnē kapu svētki ir augusta pirmajā svētdienā, un attiecīgi arī tad svinami pilsētas svētki. Visi to zina, un visiem tas skaidrs.

Kaimiņos, Smiltenes novadā, saskārušies ar netipisku situāciju

– kļūda komunikācijā, un darba plānā cits Smiltenes pilsētas svētku svinēšanas datums. Nedēļu ātrāk – 12. un 13. jūlijā. Otrajā, nevis trešajā jūlija nedēļas nogalē. Mākslinieki jau aizrunāti, un datums pamanīts vien tagad. Ko darīt? Atteikt māksliniekiem un meklēt citus, lai svētkus svinētu, kā ierasts, vai tomēr lauzt tradīciju un svinēt jaudīgi un ar vērienu nedēļu ātrāk. Viens labums gan būtu, svētki neiekristu reizē ar citām vērienīgām norisēm tepat Vidzemē

– Cēsu un Valmieras pilsētas svētkiem. Atbrauks maksimāli daudz svinētāju no citurienes. Tomēr tie, kuri uz svētkiem jau ierasti ierodas no ārzemēm vai citām vietām Latvijā, tēmējot uz tradicionālo datumu, svētkus būtu nokavējuši. Datuma maiņa gan nav kļūda, bet speciālistu rūpīgas analīzes rezultāts. Tā būšot labāk. Deputātu domas par to, vai datums jāmaina vai nē, dalās. Tomēr man gribas piekrist domes priekšsēdētāja Edgara Avotiņa teiktajam, ka svētkus organizē sava novada cilvēkiem un nav jāupurē savas tradīcijas par labu svētkiem citviet. Jūlija trešajā svētdienā Smiltenē kapusvētki ir vairāk nekā 30 gadus, un tad arī svin pilsētas svētkus. Vai viens no otra atraujams? Labāk visu pārplānot un svinēt ne tik jaudīgi un vērienīgi, bet īstajā datumā. Tā arī šogad pēc garām diskusijām tomēr būs – svētkus svinēs no 19. līdz 21. jūlijam. Kā būs nākotnē

– aptaujās iedzīvotājus. Ja iedzīvotāji piekritīs, iespējams, svētku svinēšanas datumu mainīs.

Kāda būtu alūksniešu reakcija, ja pēkšņi pilsētas svētkus un kapusvētkus pārceltu uz citu nedēļas nogali? Tracis garantēts. Lai gan tiem, kuri nepārzina vietējās gadu gadiem koptās tradīcijas, svētku pārcelšana varētu nešķist kaut kas briesmīgs. Tomēr ir lietas un vērtības, ko nedrīkst mainīt, jo tā ir cieņa pret tradīcijām un mūsu senčiem.