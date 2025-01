Vai filma ietekmēs kaķu likteni?

Daudzus no mums iepriecina Latvijas animācijas filmas “Straume” panākumi. Režisors Gints Zilbalodis ar savu komandu paveicis ko vēsturisku – divas nominācijas Amerikas Kinoakadēmijas balvai “Oskars”, ieguvis Zelta globusa balvu un vēl daudz, daudz atzinības un apbalvojumus. Dzīvojam līdzi “Oskara” notikumiem, jo jau marta sākumā uzzināsim – ir vai nav (ceru, ka ir) mums, Latvijai, ticis “Oskars”.

Šī notikuma virpulī daudzi uzņēmumi steidz veidot dažādus melnā kaķa atveidojumus uz sevis piedāvātajiem produktiem. Te gan jāatgādina par Patentu valdi, kura informē, ka autortiesības Latvijā ir spēkā automātiski, tiklīdz darbs ir radīts, un tām nav nepieciešama reģistrācija. Animācijas filmu tēli ir aizsargāti ar autortiesībām kā dizaina darbi, kurus radījuši animācijas filmu veidotāji. Tikai filmu veidotājiem pieder autortiesības gan uz pašu filmu, gan uz to varoņu attēlojumu. Tas nozīmē, ka šo tēlu izmantošana bez filmu veidotāju atļaujas ir nelikumīga.

Tāpat fenomenālais kaķa stāsts liek aizdomāties, kas notiek dzīvnieku patversmē. Tik daudz runāts par to, ka tieši kaķu šajās iestādēs ir visvairāk. Baida iespējamā varbūtība – pēc pāris mēnešiem patversmēs būs vairāk melnu kaķu, kā bijis līdz šim. Vai tiešām cilvēks tik ļoti seko tendencēm, arī izvēloties sev mājdzīvnieku/draugu? Mūsmājās arī ir dzīvnieki – divi no tiem ir kaķi. Pele Piparmētra nāk no Alūksnes dzīvnieku patversmes “Astes un Ūsas”, savukārt, jaunākais kaķis Zibens nonāca pie mums, kad izlasījām sludinājumu par mežā atrastiem kaķēniem maisā. Nu, kāda tur spalvas krāsa vai šķirne? Galvenais, dot mājas un mīlestību. Un Latvijas patversmēs ir tik ārkārtīgi daudz kaķu, ka daudz kur sociālajos tīklos redzu saukli – nepērc, bet adoptē.

Mums, cilvēkiem, jāuzņemas atbildība par tiem, ko pieradinām. Cik daudz gan nav runāts par to, ka rūpīgi jāizvērtē visi apstākļi – uzņemt vai neuzņemt savās mājās dzīvu radību. Reizēm šķiet, ka velti tiek mēles kulstītas, jo sludinājumu par noklīdušiem un pamestiem kaķēniem uzrodas arvien vairāk un vairāk. Ir taču lieliska iespēja apciemot dzīvnieku patversmes vienkārši tāpat – aiznest kādus gardumus šiem dzīves pabērniem, izvest pastaigā kādu suņuku un vienkārši samīļot kaķīti!

Man prieks par tiem cilvēkiem, kuri savu četrkājaino draugu uztver kā ģimenes locekli daudzu gadu garumā, rūpējas, iegulda tik daudz mīlestības. Jāsaprot, ka dzīvnieka saslimšanas gadījumā arī finansiālais ieguldījums nav no tiem zemākajiem. Tāpēc vēlreiz atgādinu – rūpīgi izvērtējiet savu izvēli un iespējas uzņemt savā ģimenē dzīvnieku.

Un turam īkšķus par animācijas filmu “Straume” – lai šī kaķa piedzīvojumi ir pazīstami visā pasaulē, lai Latvijas vārds izskan pozitīvā gaisotnē. Lai dzīvo kaķi!