Svaru kausos – kultūras notikumi

18. septembrī sākās un līdz 29. septembra pusnaktij turpināsies Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas “Kilograms kultūras 2023” rudens balsojums.

Šis gads aizritēja XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku zīmē, tādēļ, pārlūkojot nomināciju sarakstu, redzams, ka lielākajā daļā kategoriju izvirzīta kāda no Dziesmu svētku tradīcijas 150 gadu jubilejai veltītā vērienīgā notikuma norisēm. Tas šķiet likumsakarīgi, jo svētki pārsteidza ne tikai ar vērienu, bet arī ar kvalitāti un radīja gan dalībniekos, gan apmeklētājos un skatītājos sen neizjustu saviļņojumu.

Man kā skatītājai, kura koncertus baudīja attālināti, īpaši gribētos izcelt un balsot par vairākiem notikumiem. Kategorijā “Popkultūra” izvirzītais svētku atklāšanas koncerts svētku dalībniekiem pie “Arēnas Rīga” apliecināja, cik ļoti amatiermākslas kolektīvu dalībnieki pēc “Covid-19” pandēmijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem noilgojušies pēc kopābūšanas. Viņu sirdis bija atvērtas svētku priekam, vienojoties kopīgās dziesmās ar populārās mūzikas izpildītājiem.

No sirds aizkustināja koru lielkoncerts “Tīrums. Dziesmas ceļš”, kas “Kilograms kultūras” rudens balsojumā izvirzīts kategorijā “Mūzika”.

To skatoties, dažbrīd dziedāju līdzi, jo koncertā skanēja latviešu kora mūzikas pērles, ko kopā citiem kora “Dzelme” dalībniekiem biju apguvusi, gatavojoties 1990. gada Dziesmu svētkiem, bet dažbrīd acīs bija asaras. Arī latviešu komponistu radītie jaundarbi, kurus, kā, gatavojoties svētkiem, sacīja koru dalībnieki, apgūt nebūt nebija viegli, kopkora sniegumā izskanēja brīnišķīgi. Pēc svētkiem sarunas ar novada koru dziedātājiem apstiprināja, ka arī viņiem šis koncerts bija īpašs notikums un izstaroja spēcīgu enerģiju. Manā uztverē tieši “Tīrums. Dziesmas ceļš” – bija svētku virsotne, ko neteiktu par vairāk nekā piecas stundas ilgo Noslēguma koncertu, kurā, šķiet, visa bija par daudz.

Trešais notikums, par kuru gribētos balsot, izvirzīts kategorijā “Mantojums”, un tā ir svētku tautas lietišķās mākslas izstāde “Mēs”, kuru bija iespēja apskatīt klātienē. Mīlestība, kas izstaro no lietišķās mākslas meistaru un amatnieku darinājumiem, krāsu saspēle lakatos, segās, jostās, tautiskajos brunčos, cimdu un zeķu rakstos, no kuriem negribas atraut skatienu, bet veldzēties vēl un vēl… Tās ir sajūtas, kas nāk līdzi no aizvadītās vasaras un izstādes “Mēs”.

Domāju, ka nobalsojot par kādu no Dziesmu un deju svētku notikumiem, kas izvirzīti balvai “Kilograms kultūras 2023” rudens balsojumam, tā ir arī iespēja pateikt paldies visiem mūsu novada amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem, jo katrs no viņiem bija daļa no svētkiem, turpinot laika pārbaudi izturējušu pusotru gadsimtu ilgu tradīciju.