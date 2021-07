Plāno iedzīvotājus “pārsēdināt”

Foto: pexels.com/ attēlam ilustratīva nozīme

Arvien vairāk jūtamās klimata pārmaiņas ir drauds Eiropai un visai pasaulei. Lai risinātu šīs problēmas, Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķi līdz 2050. gadam panākt klimata neitralitāti. Šim nolūkam izstrādāta stratēģija, iesaistot tās īstenošanā ikvienu reģionu un cilvēku. Arī Latvija Eiropas Zaļā kursa ietvaros ir uzņēmusies nopietnas saistības, lai gan to izpildes iespējas vieš lielas šaubas, jo tām nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļu ieguldījumi.

Viens no galvenajiem siltumnīcefekta gāzu emisijas avotiem Latvijā ir transports, tādēļ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija gatavojas ieviest desmitiem miljonu eiro vērtu programmu videi un klimatam draudzīga transporta iegādei, bet Satiksmes ministrija plāno cilvēkus no privātajiem auto “pārsēdināt” sabiedriskajā transportā un uz velosipēdiem.

Mūsu valsts autoparks ar katru gadu palielinās, tomēr, kā rāda statistika, Latvijā no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir vismazākais transportlīdzekļu skaits uz vienu iedzīvotāju, pie tam 49 % mājsaimniecību vēl joprojām nav neviena auto. Tāpat Latvijā 72 % no visiem auto ir lietoti, bet 75 % no tiem ir vecāki par desmit gadiem. Pie mums ir arī otrs lielākais dīzeļdzinēju īpatsvars visā Eiropas Savienībā, un tikai aptuveni 3 % elektroauto. Tas nozīmē, ka vieglais autotransports Latvijā patiešām rada gāzu emisijas problēmas, bet Ekonomikas ministrija nepiedāvā, kā to samazināt. Toties nākamo divu gadu laikā plāno atbalstīt iedzīvotājus, pašvaldību un valsts iestādes, komercsabiedrības elektrotransportlīdzekļu iegādē kopumā par 10 miljoniem eiro.

Savukārt Satiksmes ministrija par prioritāti izvirzījusi iedzīvotāju paradumu maiņu, proti, “pārsēdinot” viņus no privātā auto uz sabiedrisko transportu galvaspilsētā un tās apkārtnē, bet lauku novadu iedzīvotājus uz velosipēdiem. Arī šim nolūkam paredzēti būtiski ieguldījumi gan infrastruktūras attīstībā, gan iegādājoties elektro, bateriju vilcienus un citu.

Izklausās jau jauki un loģiski, tikai līdz ar elektrotransporta ieviešanu uz “sitiena” zaļāki gan nekļūsim. Iedzīvotāji taču turpinās pārvietoties arī ar tiem transporta līdzekļiem, kas iegādāti līdz šim, un kas kopumā valstī rada vislielāko dabas piesārņojumu. Vēl paliek arī tāds pavisam “sīks” jautājums – kur valsts šī plāna realizācijai ņems nepieciešamos miljonus?