Plāno apturēt aptaukošanās “epidēmiju”

Foto: freepik.com

Veselības ministrija iecerējusi cīnīties pret aptaukošanās “epidēmiju” Latvijā. Pētījumi liecina, ka tā nav tikai Latvijas, kurā aptaukojušos cilvēku ir vairāk nekā 60 %, bet visas Eiropas problēma. Veselības eksperti un Veselības ministrijas pārstāvji iesaka ar to cīnīties dažādiem veidiem, popularizējot fiziskās aktivitātes skolā un darbā, stiprinot ģimenes ārstu lomu un mainot pievienotās vērtības nodokli pārtikas precēm. Šim nolūkam izstrādāts rīcības plāns, ko realizēt no 2025. līdz 2029. gadam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Plāna rīcības soļi nav vērsti tikai uz liekā svara “ārstēšanu”, bet arī uz to, kā apturēt straujo liekā svara pieaugumu. Mediķi uzskata, ka problēmas mazināšanai rūpīgi jāpievēršas jau pirmajā līmenī – ģimenes ārstam pirmajam jāizstrādā svara kontroles plāns pacientam, atgādinot regulāri pārbaudīt svara izmaiņas, kā arī vajadzības gadījumā nosūtot pie citiem speciālistiem. Šim nolūkam nākamā gada budžetā plānots ģimenes ārstiem pat piesaistīt papildu darbiniekus, lai ārsti pacientus var aicināt uz savlaicīgām konsultācijām un fiksēt svara izmaiņas.

Savukārt otrajā profilakses līmenī ietilpst cilvēki riska grupā, kam jau ir svara problēmas.

Trešajā līmenī cilvēki ar aptaukošanās slimību ir jāārstē, nodrošinot zāļu pieejamību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Arī agrīna liekā svara atpazīšana jāveic tieši ģimenes ārstam, jo bērnu vecāki ne vienmēr saprot, ka bērnam ir svara problēmas. Saldinātie dzērieni, tik iemīļotā kola, čipsi, dažādi saldumi tomēr vecākiem saviem bērniem būtu jāierobežo. Saldo dzērienu un atsevišķu neveselīgu produktu ierobežošanu uzturā Veselības ministrija tagad plāno veicināt ar nodokļu izmaiņām. Atkal plānots palielināt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, bet samazināt pievienotās vērtības nodokli veselīgiem produktiem. Tādā veidā cer panākt, lai neveselīgi produkti būtu mazāk pieejami, bet veselīgos cilvēki gribētu patērēt vairāk, lēšot, ka vismaz divi procenti iedzīvotāju tā varētu atbrīvoties no liekā svara. Interesanti, ka viens no ieteikumiem ir uz kolas pudeles norādīt svītru kodu ar informāciju, cik garš ceļš būs jānoskrien, ja cilvēks to izdzers.

Plānā ir rosināts atteikties no sporta stundu atbrīvojumiem skolās vai rast risinājumus bērnu ārpusskolas fizisko aktivitāšu nodrošināšanai. Fiziskās aktivitātes plāno ieviest arī darba vietās, lai mazinātu darba nespējas un kavējumu skaitu. Mediķi uzskata, ka svara pieaugumu veicina arī ilgais laiks, ko pacienti pavada pie viedierīcēm, to izraisītais stress, pilnvērtīga miega trūkums.

Lai šo plānu realizētu, Veselības ministrijai nepieciešami papildu finanšu līdzekļi un investīcijas. Kur tos ņemt, ja jau pašlaik trūkst kvotu valsts apmaksāto izmeklējumu veikšanai un citu medicīnas nozarē svarīgu funkciju pilnvērtīgai veikšanai? Nedomāju, ka arī cenas paaugstināšana saldumiem varēs mainīt kāri pēc tiem.