Pasaule bez skolām. Vai iedomājama?

Centralizētais eksāmens matemātikā lielākās grūtības radījis 9. klašu skolēniem tālmācībā, no kuriem izkritis katrs piektais skolēns, liecina Valsts izglītības satura centra apkopotie dati. Līdzīgi kā gadu iepriekš, lielākās grūtības 9. klases skolēniem radīja matemātikas eksāmens – to nenokārtoja 593 skolēni. Eksāmenā izkritušo skaits bijis par 233 skolēniem mazāks nekā gadu iepriekš. Līdzīgi kā gadu iepriekš, skolēniem vislabāk veicies ar angļu valodas eksāmenu – vidējais vērtējums starp pamatskolas beidzējiem bijis 63,8 %. Angļu valodas eksāmenu virs 10 % sliekšņa nokārtoja 18 266 skolēni, no tiem 20,02 % jeb 3690 skolēnu ieguva vērtējumu 80 – 89 %. Augstākos rezultātus skolēni uzrādījuši runāšanas daļā. Angļu valodas eksāmenu pietiekamā līmenī nav spējuši nokārtot 0,85 % jeb 156 skolēni.

Šis bija otrais gads, kad 9. klašu absolventiem visos valsts pārbaudes darbos vērtējums tika izteikts procentos. Lai nokārtotu centralizēto eksāmenu, skolēnam vajadzēja iegūt vismaz 10 %. Ja skolēns kādā no eksāmeniem nav ieguvis vismaz 10 %, tad viņš šajā mācību gadā saņems liecību un atkārtoti kārtos noslēguma pārbaudījumus nākamā mācību gada noslēgumā. Līdz 2025./2026. mācību gadam šo vērtējuma slieksni plānots palielināt līdz 20 %.

Un tieši dienā, kad lasu šo ziņu par sliktajiem matemātikas rezultātiem, kāda divu bērnu mamma Anglijā sociālajos tīklos sūdzas, ka izglītības sistēma neļauj viņai izņemt sākumskolas vecuma meitas no skolas. Mammai liekas, ka meitas skolā pavada pārāk daudz laika, neredz sauli, nevar doties ceļojumā. Sieviete uzskata, ka pietiktu vien ar to, ka reizi nedēļā meitenes apmācītu mājskolotāja. Pārējais laiks būtu brīvs un varētu darīt to, kas viņām patīk. Un tas nekas, ka arī kādus algebras vienādojumus neiemācīšoties, jo tam taču domāts kalkulators. Neko citu kā “skaisti dzīvot neaizliegsi” pateikt nevaru. Jā, šis stāsts ir par sievieti Anglijā, tomēr mēs neesam atrauti no pasaules tendencēm, un gan jau arī pie mums ir ne viens vien vecāks, kas domā līdzīgi, – kam gan tā skola vajadzīga. Jā, stāsts šobrīd ir par divām meitenēm Anglijā, bet, ja to atļaus divām, atļaus arī citiem, un šis kamols ar bērniem, kuri nemācās, sistēmā augs arvien lielāks.

Man ir ļoti grūti iedomāties, kādā pasaulē, sistēmā dzīvotu, ja neviens bērns neietu skolā. Katrs mācītos tikai to, kas viņam patīk, un brīdī, kad kaut kas kļūst par sarežģītu, mestu mācībām mieru un dodos baudīt dzīvi. Protams, mēs visi gribam dzīvot viegli, skaisti, bagātīgi, bet bez zināšanām un darba tomēr tā visa nebūs. Vai pieaugušais, kurš neko nav apguvis vai apguvis tikai sev interesējošas lietas sev pieņemamā apmērā, būs vajadzīgs darba tirgū? Vai visu izdarīs roboti? Varbūt tiešām tā kādreiz būs, bet šobrīd tas neskan reāli.