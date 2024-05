Nākamgad “Malienas Ziņām”- 100

Foto fragments: Alūksnes novada muzeja arhīvs

Pirms 99 gadiem, 1925. gada 14. maijā, Alūksnē Reiņa Pastalnieka tipogrāfijā tika iespiests pirmais “Malienas Ziņu” numurs. Pirmā izdevuma ievadrakstā smalki vēstīts: “Par savu mērķi jaunais laikraksts ir izvēlējies pilsonības vienošanu un stiprināšanu Malienā, atsedzot ar drošu roku visas tās strutojošās rētas, kuras gadiem ilgi nav ļāvušas Latvijas valstij brīvi izveidoties un nostiprināties. Tā kā Maliena ar centru Alūksnē ir plašs lauksaimniecības apvidus, “Malienas Ziņas” centīsies savās slejās izteikt sevišķi laucinieku, jauno un veco zemes īpašnieku patiesās vajadzības.”

Pirmās brīvvalsts laika periodā tautā populārās “Malienas Ziņas” sniedza plašu ieskatu novada politiskajā, ekonomiskajā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Katra izdevuma pievienotā vērtība bija arī amatnieku un tirgotāju ievietotie sludinājumi, kas vēstīja par rosīgu dzīvi Alūksnē un tās apkārtnē. Par to, kādēļ būtu jāiegādājas kārtējais izdevums, “Malienas Ziņas” 1930. gados pamatoja: “jo “Malienas Ziņas” ir plašākais laikraksts Alūksnē un apkārtnē, kas atspoguļo vietējo dzīvi priekos, bēdās un sniedz sīku informāciju par apkārtnes ievērojamākiem notikumiem, jo “Malienas Ziņas” sniedz interesantu vietēja rakstura lasāmvielu, jo “Malienas Ziņās” “sludinājas” visi, kam tik vien kas ko pārdot vai pirkt, jeb cita kāda vajadzība, jo “Malienas Ziņās” varbūt par Jums pašiem kaut kas būs iekšā…” Skaisti! Protams, pēckara periodā vietējā laikraksta nosaukums un saturs tika pakļauts padomju ideoloģijai un cenzūrai. 1946. gadā lasītāji savās pastkastītēs saņēma laikraksta “Padomju Alūksne” pirmo numuru, savukārt 1967. gadā tos sveicināja Alūksnes rajona laikraksts “Oktobra Karogs”. Atmodas laikā, 1989. gadā, laikraksts atkal atguva savu sākotnējo nosaukumu un uzskatu brīvību, joprojām akcentējot aktualitātes vietējā un valsts dzīvē, kā arī stāstot par nozīmīgiem kultūrvēstures jautājumiem un personībām.

Lai arī kopš 2019. gada janvāra izdodam jaunu, apvienoto laikrakstu “Alūksnes un Malienas Ziņas”, tas saglabājis abu laikrakstu – gan “Alūksnes Ziņu”, gan “Malienas Ziņu” – vērtīgāko pieredzi un viennozīmīgi uzskatāms par “Malienas Ziņu” tradīciju turpinātāju. Turklāt “Alūksnes Ziņas” līdzās šim simtniekam var atzīmēt ceturtdaļsimtu.

Svarīgākais tas, ka vietējais laikraksts allaž bijis noderīgs vēstnesis saviem uzticamajiem lasītājiem, neaizstājams palīgs un vērtīgs izziņas avots pētniekiem. Kur gan vēl, ja ne periodikas slejās, var gūt tik labu ieskatu vietējās dzīves lielos un mazos notikumos? To apzinās arī pētnieki un novadpētnieki – paldies Alūksnes novada muzejam un Alūksnes novada bibliotēkai par sadarbību šīs izziņas popularizēšanā. Laikraksts ir neatdalāms no kopienas un otrādi, tādēļ līdz simtgadei rosinu visus uz “prāta vētru” par to, ar kādām publikācijām, aktivitātēm, sadarbības projektiem mēs visi kopā varētu atzīmēt vietējās avīzes vēsturisko gadskārtu.