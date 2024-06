MAF – atbalsts satura veidošanā

“Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju saturu atbild laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas”,” šāda piebilde redzama pie vairākiem laikraksta rakstiem. MAF jeb Mediju atbalsta fonds ir Kultūras ministrijas izveidots atbalsta mehānisms medijiem. Definēts, ka MAF mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos.

Sākot no maija otrās puses, startēt sākuši 2024. gada atbalstītie Mediju projekti, tāpēc vēlos paskaidrot lasītājiem, kas ir tas, ko viņi lasa, un kāpēc ir atzīme MAF. Kāpēc laikrakstā redzēsiet rakstus sadarbībā ar “Latvijas Avīzi” un citiem reģionālajiem laikrakstiem.

Latvijā bez valsts atbalsta diemžēl viens no demokrātijas garantiem ‒ neatkarīgi mediji, īpaši reģionālie ‒ varētu pa vienam vien pazust, tādējādi radot informācijas tuksnešus virknē novadu, par ko stāstīju kādā no iepriekšējām redakcijas slejām. Izdot laikrakstu nav lēti, ir daudz izdevumu pozīciju, abonēšana un reklāmas to visu vairs nespēj nosegt cenu sadārdzinājuma dēļ, kā arī apzinoties, ka vienu laikraksta numuru par trīs vai pieci eiro lasītāju vairākums nevarētu atļauties. Pēc ilgām diskusijām mediji daļēji ir sadzirdēti, problēma ir apzināta un ir izveidots valsts atbalsta mehānisms. Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) kā valsts līdzekļu sadalītājs jau vairākus gadus nodrošina valsts naudas nonākšanu mediju rokās, bet, lai viss nebūtu tik vienkārši, tas notiek caur projektiem.

Valsts atbalstu mediji negūst par skaistām acīm, medijam jāpiesakās izsludinātajās atbalsta programmās, redaktoram jāraksta projekti. Tajos mēs paredzam, kādas tēmas un kādā apjomā laikrakstā atspoguļosim. Ja vien projektā nav kāda neatbilstība izvirzītajam mērķim, tad SIF paziņo par piešķirto līdzekļu apjomu.

Projekta ietvarā esam vēstījuši par dažādiem sabiedriski nozīmīgiem procesiem Alūksnes un bijušajā Apes novadā, esam rakstījuši par reģionālās reformas gaitu, “revidējuši” deputātu darbu, vētījuši mūsdienās tik nozīmīgā sociālā darba lomu un citu. Arī šajā termiņā projekta degpunktā būs sabiedriski nozīmīgs saturs, kas izgaismos iedzīvotāju dzīves kvalitāti pierobežas novados.

Šogad MAF tika papildus izsludināta programma sadarbības veidošanā starp reģionālajiem un nacionālajiem medijiem. Jo īstenībā – izdzīvošanai sadarbība ir ļoti svarīgs aspekts. Tāpēc lasītāji būs pamanījuši, ka mums ir parādījušās lapas – “Mans pagasts, mana pilsēta” un “Sarežģītā Latvija”, kas ir materiāli, kas top šajos sadarbības projektos. Šīs idejas mērķis ir, lai nacionālajos medijos būtu vairāk informācijas par reģionos notiekošo, savukārt reģionālajiem medijiem, kur ir pārāk maza kapacitāte – mazs žurnālistu skaits, būtu iespēja sniegt saviem lasītājiem plašāku redzējumu par konkrētām norisēm valstī un kopsakarībām sadarbībā ar nacionālo mediju.

Ceram, ka mūsu pašu un sadarbībā radītais saturs lasītājiem būs interesants un noderīgs, ar projekta atzīmēm vai ne. Tāpat jācer, ka nākotnē saņemsim arī institucionālo atbalstu, kas ļautu medijiem ne tikai izdzīvot, bet arī veicināt attīstību.