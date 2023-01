Ko nesīs jaunais gads?

Pulkstenim dobji ziņojot par pusnakti, dzirkstot burbuļojošiem dzērieniem un šur tur atskanot salūta šāvieniem, iesācies jaunais 2023. gads. Ar labām domām un cerībām, arī ar kādu apņemšanos.

Esmu no tiem cilvēkiem, kuri izvērtē aizejošo gadu un jaunajam gadam izvirza mērķus jeb būtiskākos plāna punktus. Tomēr, vai mainoties gadam, mainās arī dzīve? Praktiski domājot, nekas nemainās – aujam tos pašus apavus un dzeram kafiju no tās pašas krūzes. Viss ir tāpat, kā bija. Mainīties var vienīgi cilvēks iekšēji. Un tikai tad, ja pats to ļoti vēlas. Es neticu brīnumiem, ka jaunajā gadā sākas jauna dzīve. Es esmu tā pati, un, lai arī cik ļoti kaut ko vēlētos mainīt savā ikdienā, ar domām jeb vēlmi vien nepietiek. Jaunais gads neko nenesīs. Tas nav brīnumains brīdis, kas visu maina. Būs tikai tas, ko paši radīsim. Lai kā arī to reizēm negribas atzīt un gribas vien paļauties uz zvaigznēm, tomēr paši nosakām, kā dzīvosim. Var darīt un var arī nedarīt. Var sapņot un īstenot sapņus, bet var arī neko negribēt un neko nedabūt.

Šogad es apņemos dzīvot priecīgāk. Lai rūpju būtu mazāk un ikdienas skrējiens pierimtu. Vairāk laika veltīt gan ģimenei, gan arī sev, savai pašsajūtai un veselībai. Vai šo apņemšanos izdosies īstenot, atkarīgs tikai no manis, bet mērķa izvirzīšana jau ir ceļš uz tā piepildīšanos. Ja neapņemas neko, tad nekā arī nebūs.

Mana apņemšanās nav unikāla. Tāda, sākoties jaunajam gadam, ir ne vienam vien. To rāda saraksts ar desmit populārākajiem jaunā gada mērķiem. Jaunajā gadā vēlas zaudēt svaru, nopelnīt vairāk naudas, atmest smēķēšanu, vairāk laika pavadīt ar savu ģimeni, atrast labāku darbu, mazāk lietot alkoholu, vairāk izglītoties, mazāk stresot, vairāk sportot un beidzot aizbraukt sen kārtotā ceļojumā.

Viena no Jaunā gada tradīcijām ir arī ielūkošanās horoskopos. Gatavojot rakstu laikrakstam par to, ko sola zvaigznes jaunajam gadam, man bija iespēja ieskatīties arī tajā, kāds būs mans gads. Neteiktu, ka horoskopiem ticu, vienmēr tos lasu ļoti kritiski, tomēr personīgajai astroloģiskajai kartei nevar neticēt. Vai būs tā, kā rakstīts zvaigznēs, rādīs laiks. Protams, no sliktā, kas paredzēts, nevar izvairīties, bet var dzīvot uzmanīgāk un sekas nebūs tik ļaunas. Laikraksta lappusēs Ilzes Kaktiņas prognozi jaunajam gadam var lasīt kopš 2013. gada. Ar dažiem izņēmumiem, viesošanās pie astroloģes ir viena no manām aizejošā gada tradīcijām. Ja varbūt ikdienā nesekoju zvaigžņu prognozēm, tad reizi gadā ieklausos, ko tās sola.

Lai Jaunais gads mums visiem ir labāks kā vecais!