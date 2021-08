Kaimiņu būšana

Foto: Unsplash/ attēlam ilustratīva nozīme

Skaļas balsis, durvju dauzīšana, bērnu klaigas, televīzijas, radio un mūzikas klausīšanās var būt ikdiena. Dažiem veicas, citiem veicas mazāk. Īpaši neapskaužamā situācijā atrodas tie, kuru mājās ir ļoti plānas sienas, griesti vai grīda.

Un šoreiz es domāju, ka neveicas gan tiem, kuriem ir ne visai klusie kaimiņi, gan tiem, kuri ir, iespējams, skaļāki. Jo katram var būt dažāda izpratne par to, kas ir skaļi, kas ne. Patiesībā, tas novērojams jau pašos cilvēkos – kurš ir intraverts, kurš ekstraverts.



Rudens nogurums un reizēm arī nervi mēdz traucēt naktsmieram. Daži tāpēc nolemj ķerties klāt mājasdarbiem. Bet, ja rokās pa nakti tiek paņemts putekļu sūcējs, tad ir skaidrs – šim kaimiņam visticamāk nav jūtu. Vai arī tie kaimiņi, kuri ir spējīgi apgāzt visu virtuves servīzi, kas liek satrūkties un domāt, ka sācies karš. Viņiem vismaz reizi nedēļā kaut kas smagāks izkritīs no rokām, un tas nav plastmasas šķīvis, bet, šķiet, pamatīga japāņu vāze vai pat kāds naktsskapītis. Daudz un dažādi stāsti tiek dzirdēti no cilvēkiem, kuri saskaras ar kaimiņu būšanām, jebšu nebūšanām, visbiežāk daudzdzīvokļu namos. Retāk privātmāju sektoros, bet arī tas nenozīmē, ka vienmēr paveiksies ar labiem kaimiņiem.

Saprotams, ka pastāvīga kaimiņu trokšņošana var radīt aizkaitinājumu un agresiju vai uztraukumu. Turklāt, tā kā katram no mums ir atšķirīgs jutīgums pret skaņu, tad tiem, kuri pēc dabas ir nemierīgāki un jūtīgāki, šādas ikdienas skaņas var būt īpaši traucējošas.

Situāciju vēl vairāk pasliktina tas, ka saruna ar kaimiņiem par šādām lietām var sabojāt savstarpējās attiecības un noskaņojumu. Tomēr jāatceras: dzīvojamās telpās būtu jāievēro Ministru kabineta noteiktais trokšņu līmenis – 30-35dB(A). Atbildīgs cilvēks labprāt šo noteikto slieksni ievērotu. Bet problēmu rada fakts, ka tādu mērierīču, kas noteiks trokšņa līmeni decibelos, diemžēl mūsu rīcībā nav.

Un, vai sarunāšanās, vai telefona sarunas, kuras diemžēl dzirdamas kaimiņiem, uzskatāmas par pārkāpumu? Kā izmērīt cilvēka sarunas decibelu līmeni? Iespējams, kādam vienkārši ir skaļa balss. Tādēļ ne visai saprotošie kaimiņi par to var iebilst. Nekautrējoties, pēc pulksten 23.00, klauvējot pie durvīm un sakot: “Runājiet klusāk!” Jā, arī tādi stāsti ir dzirdēti.

Ja kompromiss starp kaimiņiem netiek rasts, tad var vērsties pie palīgiem. Tātad, ja troksnis ir pārāk liels, neatkarīgi no tā, vai tā ir diena vai nakts, kaimiņi var zvanīt pašvaldības policijai. Taču jāņem vērā, ka arī policija neveic trokšņu mērījumus, bet balstās uz liecībām no blakus esošo dzīvokļu iemītniekiem un pašu dzirdētās, novērotās situācijas.