Jauns darba cēliens

Attēlam ilustratīva nozīme

Skumji, ka gan visā Latvijā, gan arī Alūksnes un Apes novados pie vēlēšanu urnām aizgāja tik maza daļa iedzīvotāju. Aizgāja sociāli atbildīgākie pilsoņi un, pieļauju, noteikti arī kandidātiem pietuvinātās personas, lai viņus atbalstītu ar savu balsojumu. Četru gadu laikā iedzīvotāju skaits ir sarucis arī Alūksnes novadā – nenoliedzami, starp mūžībā aizgājušajiem liela daļa ir arī apzinīgo vēlētāju, kuri regulāri pildīja vienu no pilsoņa pienākumiem – piedalīties pašvaldības vai Saeimas vēlēšanās. Manuprāt, vērojot, kā gadu no gada samazinās vēlētāju aktivitāte, gan pašvaldībās uz vietas, gan valstī kopumā un katrā ģimenē individuāli būtu jāgādā par to, lai rosinātu, stāstītu, pārliecinātu, izglītotu balsstiesīgo sabiedrības daļu piedalīties vēlēšanās. Tas noteikti tagad būtu jāizvirza kā viens no mājas darbiem līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām, jo neesmu starp tiem, kuri uzskata: cilvēki negāja balsot, jo savā pašvaldībā ir ar visu apmierināti.

Lai nu kā, pašvaldības vēlēšanu izvēles ir izdarītas, un starp ievēlētajiem deputātiem jau notiek aktīvas sarunas par turpmāko darbu, tostarp potenciālo amatu un krēslu dalīšanu. Valstī ir noteikts, ka pašvaldībās jaunievēlētās domes pirmā sēde jāsasauc 1. jūlijā – gaidīsim. Ņemot vērā īpašo “Covid-19” situāciju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir ierosinājusi pašvaldībām ļaut izvēlēties un pirmo domes sēdi rīkot arī tiešsaistē attālināti – par to gan vēl jālemj Saeimai. Gribētos gan, lai šis nozīmīgais – četros gados reizi – notikums tomēr notiktu klātienē.

Par Alūksnes novada domes vadību pašlaik aizkulišu sarunās izskan diez gan pārliecinoši minējumi, kurš varētu būt mērs, bet Smiltenes novadā ir lielākas politiskās intrigas. Apes novadā daudzi ir vīlušies, ka jaunajā Smiltenes novadā no esošā Apes novada ievēlēta tikai Astrīda Harju kā jau esošā politiķe, viens novadnieks un viens uzņēmējs, kurš Gaujienā nodrošina darbavietas kokapstrādes uzņēmumā. Un tas arī viss starp 15 deputātiem. Manuprāt, Apes novadam šoreiz vajadzēja vairāk saliedēties, startējot vēlēšanās pašiem ar vienu un vienotu sarakstu, nevis daudzskaitlīgi izšķīst pa teju gandrīz visiem sarakstiem, jo tad būtu lielākas izredzes, ka jaunajā Smiltenes domē būtu vairāk Apes novada pārstāvju. Tagad daudzi apenieši, trapenieši, gaujienieši un virešnieki paši ir sabijušies, kā nu būs, un vai Smiltenes novads viņus neaizmirsīs. Laiks rādīs – “Alūksnes un Malienas Ziņas” arī noteikti turpinās savās slejās sekot līdzi Smiltenes novadā un bijušā Apes novada teritorijā notiekošajam.

Tagad arī mums, žurnālistiem, atkal ir jauns darba cēliens nākamajiem gadiem – turpināt uzmanīt vietējo politiķu, tikai nedaudz citā sastāvā, dienas kārtību, viņu darbus un ne-darbus, informēt par domē notiekošo sabiedrību un attīstīt diskusijas par to, sekot pirms vēlēšanām doto solījumu izpildei un atgādināt, ja tie piemirstas.