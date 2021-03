Jau pūš vēlēšanu vēji

Atlicis nepilns mēnesis, un visi tie, kuri vēlas kandidēt 5. jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, varēs kļūt publiski. Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldības domes vēlēšanām norisināsies no 17. marta līdz 6. aprīlim. Bet priekšvēlēšanu vēji jau pūš – pašlaik izteikti sociālajos tīklos, kur neierobežoti var izpausties, kā nu vēlas. Gudrs vēlētājs to pamana un var izdarīt savus secinājumus, nereti pasmīnēt pie sevis.

Ir potenciālie deputātu kandidāti, kuru profilu fotogrāfijas pēdējās nedēļās kļuvušas izteikti lietišķas – vīri uzvalkos un kaklasaitēs, dāmas lietišķos kostīmos, visi skaisti sasukāti, atklātiem vai stīviem smaidiem, vienvārdsakot – visskaistākie un kā no fotosalona! Katrs no viņiem rūpīgi pārskatījis informāciju, kas par viņiem rakstīta profilā – ko dara, kur mācījies utt, lai tas viss izskatītos pēc iespējas prestižāk. Kāds izņēmis “sliktās” fotogrāfijas. Daži pat “pēkšņi apprecas” ar to pašu sievu, ar kuru dzīvo kopā jau daudzus gadus un audzina arī kopīgus bērnus! Tas notiek, kļūstot ģimeniskam: sava profila informācijā labojot attiecību statusu, jo – norādot tagad, ka esi precējies (jo līdz tam to neuzskatīja par vajadzīgu norādīt), piemēram, sociālā platforma “Facebook.com” uzskata, ka esi apprecējies šodien un sirsnīgi sumina ar šo svarīgo dzīves notikumu, kas rada mulsumu līdzcilvēkos, kuri to nezina. Vēl kāds atbildīgi sāk ievērot visas iespējamās starptautiskās dienas un, piemēram, uzteic savu mājdzīvnieku, sportiskās aktivitātes vai vienkārši tāpat visur izsaka savu viedokli. Vēl kāds vēlas sev draugos pēkšņi saaicināt vai visa Alūksnes novada iedzīvotājus! Nu jau sabiedrībā ir pat jociņš: “Vai tu arī saņēmi draudzības uzaicinājumu no Alūksnes domes deputāta? Nē? Kā, tev vēl nav?” Kāds pēkšņi sāk darīt labus darbus – par brīvu, plaši, pa visu novadu vienkāršajiem cilvēkiem. Tiek publicēti dažādi slavinoši ieraksti par paveiktiem darbiem un arī tiem, kas vēl diezgan tālā nākotnē un pašlaik tikai knapi uz papīra uzlikti. Bet – to visu vajag parādīt sociālo tīklu auditorijai, kas ir liela un ņem pretī visu, nereti aktīvi izsaka viedokļus, komentārus, arī dalās ar šiem ierakstiem un “nes tos tautā”.

Man gribas teikt – no sevis jau neaizbēgsi. Un – par cilvēku runā viņa darbi, nevis vārdi. Arī “Alūksnes un Malienas Ziņas” gaida, kad sāksies deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana gan Alūksnes, gan arī Smiltenes novada, kura sastāvā turpmāk būs Apes novads un kur sarunas par gaidāmo apvienošanos nemaz tik raiti nerit, pašvaldību vēlēšanām. Tas būs pamats veidot atkal publikācijas, lai turpinātu rakstu sēriju “Deputātu revīzija”. Analizēsim, kas un kādā sastāvā vēlas strādāt novadu nākotnei, ko sola, ko nav izdarījuši no iepriekš solītā un aizmirsuši, kādi izaicinājumi sagaida novadus, lai lasītājiem sniegtu daudzpusīgu informāciju gan laikrakstā, gan portālā www.aluksniesiem.lv