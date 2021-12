Divas nedēļas, lai noplēstu pēdējo lapiņu

Foto:pixabay.com

“2020. gads mūsu dzīvē ieviesis daudzas pārmaiņas, un tās patiesi nav bijušas tās labākās. Nestabilā situācija valstī un pasaulē rada neziņu, nedrošības sajūtu par to, kā dzīvosim tālāk. Neskatoties uz to, tomēr ir arī daudz laba, kas ikdienu padara gaišāku,” tā savā slejā laikrakstā rakstīju tieši pirms gada. Šos vārdus bez izmaiņām varu atkārtot arī tagad, jo jau otro gadu dzīvojam pandēmijas un lokdauna “zīmē”, vēl arvien nezinot, kā no tā visa izkļūt un, vai vispār var izkļūt. Tas lielā mērā atkarīgs no mums pašiem, īpaši no tiem, kuri uzskata, ka ir gudrāki par mediķiem, zinātniekiem, politologiem, ekonomistiem un citiem sabiedrības pārstāvjiem, kuri savu viedokli pauž ar pamatotiem piemēriem.

Veicot savus darba pienākumus Alūksnes novada Sabiedrības centrā, dzirdu arī mūsu laikraksta lasītāju pārdomas šajā sakarā. Priecājos, ka jūs, atnākot abonēt laikrakstu, izsakāt savas domas par notiekošo novadā, valstī un pasaulē, un tomēr šajā ne tik vieglajā laikā esat pozitīvi noskaņoti. Protams, visi esam satraukti par pasaulē nerimstošo visiem zināmo infekcijas slimību, strauji augošajām cenām precēm, pakalpojumiem un dzīves dārdzību it visās jomās. Vecākā gadagājuma lauku cilvēki ir neapmierināti par autoostas remontu, kad atbildīgās personas sabiedriskajam transportam nav nodrošinājušas piemērotāku vietu iekāpšanas/izkāpšanas peroniem. Par sniegotajām un slidenajām ielām, ceļiem un māju pagalmiem, ko nespējam savlaicīgi iztīrīt, strikti “pieturoties” pie izdotajiem saistošajiem noteikumiem, un daudz ko citu, kas radījis vilšanos vai sagādājis prieku. Paldies, ka savos novērojumos dalāties ar mums, jo tikai visi kopā mēs spējam veicināt problēmu risināšanu.

Mums, redakcijas darbiniekiem, savukārt sirdi silda jūsu veiksmes vēlējumi un sirsnība, ar kādu ierodaties gan redakcijā, gan Sabiedrības centrā. “Lai laba veselība redakcijas kolektīvam, daudz radošu domu, pozitīvu rakstu, lai avīzei ilgs mūžs, jo kur gan citur, ja ne vietējā presē, mēs uzzinātu par pašmāju notikumiem un līdzcilvēkiem!” ar šādiem vārdiem jūs atvadoties dodaties savās ikdienas gaitās, lai atkal atgrieztos pēc mēneša, trijiem vai pusgada, atceroties “Alūksnes un Malienas Ziņas” abonēt nākamajam laika periodam. Tas uzlabo garastāvokli, sniedz drošības sajūtu, spēku un vēlmi strādāt, sniedz gandarījumu, ja esam varējuši palīdzēt.

Vēl tikai divas nedēļas, kad noplēsīsim pēdējo lapiņu 2021. gada kalendārā. Uz tikšanos laikraksta lappusēs atkal jaunajā gadā!