Bez aizspriedumiem

Latvija pēc Pasaules Veselības Organizācijas datiem ir viena no tām valstīm, kurā jaunu HIV gadījumu atklāts aizvien vairāk. Piemēram, 2016. gadā vidējais jauno gadījumu skaits Eiropas valstīs uz 100 000 iedzīvotājiem bija 5,9 gadījumi, bet Latvijā skaits bija visaugstākais -18,5 jauni gadījumi. Par šo tēmu nesen izvērsta arī reklāmas kampaņa, kas mudināja cilvēkus pārbaudīties. Nepatiess ir aizspriedums, ka infekcija ir nāves spriedums, jo mūsdienās HIV pacients var nepārnest savu slimību citiem, ja vien lieto atbilstošus medikamentus. Tik viegli būtu šo ķēdīti pārraut, ja vien ikviens pārbaudītos. Šādas analīzes būtu jāuztver kā jebkuras citas analīzes, un analīžu nodošanas punktā nebūtu jāpieklusina balss, lūdzot veikt šādu izmeklējumu. HIV un AIDS nav tikai intravenozo narkomānu vai vieglas uzvedības ļaužu slimība. Tā var skart ikvienu un, pat ja infekcija iegūta neapdomīga dzīvesveida rezultātā, to tāpat būtu vērts atklāt pēc iespējas ātrāk un izdarīt gan savai, gan citu veselībai pareizākas izvēles nākotnē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

SPKC informācija liecina, ka Latvijā asinis izmeklēšanai uz HIV var nodot jebkurā laboratorijā ar vai bez ārsta nosūtījuma. Eksprestestu bez maksas un anonīmi var veikt arī kādā no HIV profilakses punktiem. Ja tests uzrādījis pozitīvu rezultātu, tad jāvēršas SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs” (Rīgā, Linezera ielā 3), kur apstiprinās galīgo diagnozi.

Kā liecina informatīvajā kampaņā “HIV nešķiro, tas attiecas arī uz tevi!” izveidotā zināšanu testa rezultāti, kopumā Latvijas iedzīvotājiem ir samērā labas zināšanas par to, kā pasargāt sevi no HIV, kādi ir tā inficēšanas ceļi, kā arī par citiem ar šo infekciju saistītiem jautājumiem. Taču jāsecina, ka vēl joprojām 85 % aptaujāto saslimšanas risku uz sevi personīgi neattiecina.

Nav jābaidās un jākaunas no šīm analīzēm. Nav arī jākaunas no diagnozes, ja tāda pēkšņi atklājas. Jādara viss, lai mazinātu risku izplatīt šo slimību tālāk, un mūsdienu medicīnas gadījumā tā nav vairs noslēgta dzīve bez partnera un bērniem. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas HIV/AIDS ambulatorās nodaļas vadītāja Inga Januškeviča skaidro, ka pat, ja viens vai abi vecāki ir inficēti, mūsdienās šī infekcija nav šķērslis nedz bērna laišanai pasaulē, nedz apzinātai grūtniecības plānošanai. Patlaban Latvijā HIV nodošanas līmenis no mātes jaundzimušajam ir mazāks par 1 % ar nosacījumu, ka sieviete laikus stājusies grūtniecības uzskaitē un lietojusi ārsta izrakstītos antiretrovīrusu preparātus – tā sauc specifiskos medikamentus HIV profilaksei un ierobežošanai.