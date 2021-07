Atrast Latviju vasarā

Latvijas reģionos, 40 pašvaldībās, pēdējos gados izbūvēti un atjaunoti 60 kultūras un dabas mantojuma objekti – muižas, pilis, baznīcas, torņi, parki, muzeji, estrādes, dabas takas, dārzi, tilti, promenādes, pludmales un citas vietas. Visi šie objekti sarindoti septiņos kultūras un dabas mantojuma ceļos, kurus iepazīstot, var atrast un izprast Latvijas unikālās vērtības. Bieži vien mums šķiet, ka par Latviju taču tik daudz zinām, viss jau redzēts un piedzīvots, bet tie ir maldi, turklāt arī Latvija mainās. Vai zināji, ka vienā no šiem septiņiem ceļiem – “Gaismas ceļā” – iekļauta arī Alūksne un atjaunotais Dienvidu tornis Pilssalā? Tiesa, tas pašlaik vēl gaida savu dzīvības elpu līdz ar jauno ekspozīciju drīzumā.

Vasara ir atvaļinājumu laiks un, ja vēlies to pavadīt ne tikai atpūšoties, bet arī saturiski interesanti un uzzinot ko jaunu, vērtīgu par savu mīļo, dzimto Latviju, tad jau trešo mēnesi ir iespēja piedalīties Kultūras ministrijas informatīvā kampaņā “Atrastā Latvija”, epidemioloģiski drošā veidā apmeklējot šos jaunos tūrisma objektus. Pirmajā kampaņas mēnesī Latvijas iedzīvotāji visaktīvāk apmeklējuši objektus, kas atrodas tuvu Rīgai, bet augstāko novērtējumu saņēmušas pilis. Visatzinīgāk apmeklētāji novērtējuši Cesvaines pili, tai seko Stāmerienas pils, Cēsu viduslaiku pils, Bauskas pils un Siguldas Jaunā pils. Augstu novērtēts arī atjaunotais Ķemeru ūdenstornis, Šlokenbekas muižas ansamblis, Krāslavas pils komplekss, Grobiņas arheoloģiskais ansamblis un Bernātu dabas takas netālu no Liepājas.

Kopā ar kolēģiem – žurnālistiem no Latvijas reģioniem – man pagājušā gada rudenī bija iespēja apmeklēt Cēsu viduslaiku pili. Klausoties izcila gida stāstījumu, vērojot tur paveikto un mūsdienīgo, digitālo ekspozīciju ar vēstures atainojumu, man jau tobrīd bija skaidrs, ka es tur noteikti gribu aizvest savu ģimeni, lai parādītu arī viņiem to, kas tik ļoti spēj aizraut elpu. Un – drīzumā mēs to arī izdarīsim! Savukārt šī informatīvā kampaņa, manuprāt, ir lielisks palīgs ikvienam, jo piedāvā jau gatavus maršrutus – atliek vien izvēlēties, ko sirds kāro.

Sīkāka informācija par akciju, maršruti un spēles gaita atrodama internetā: atrastalatvija.lv. Reģistrējot savu apmeklējumu, novērtējot objektu, kā arī atbildot uz jautājumiem par to, ir arī iespēja tikt pie balvām. Spēlē “Atrastā Latvija” šobrīd piedalās vairāk nekā 450 aktīvu dalībnieku, no kuriem čaklākie jau apmeklējuši visus objektus. Tā turpināsies līdz 5. septembrim, pēc tās noslēguma notiks otrā izloze, kurā arī būs iespēja tikt pie vērtīgām balvām. Nu ko – uz priekšu, pretī vasarai mūsu Latvijā! Domāju, ka tas noteikti ir tā vērts, un, ja ne vienā vasarā izdarāms, tad būs, ar ko aizrauties, arī vēl nākamajās!