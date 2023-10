Atbalstīt tos, kuri mums līdzās

Pamazām izskaņai tuvojas 2023. gads, un tas nozīmē, ka nav vairs tālu arī Latvijas sabiedrisko mediju labdarības maratons “Dod pieci!”, kas notiks jau desmito reizi un šogad norisināsies no 15. līdz 21. decembrim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Dod pieci!” ideja ir daļa no starptautiska projekta, kurā dažādās Eiropas valstīs dīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret dziesmu radio ēterā. Šajos desmit gados ziedots ģimenēm, kuras vēlas dot mājas bērniem no bērnu namiem, jauno ģimeņu, kurās ienāk bērni, psiholoģiskam atbalstam, cilvēkiem ar invaliditāti, onkoloģisko pacientu psiholoģiskai atlabšanai un citiem mērķiem. Pērn tas bija atbalsts ukraiņu bērniem un jauniešiem, kuri nonākuši Latvijā.

Šī gada labdarības maratons “Dod pieci!” iestāsies par atbalstu riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem, kuriem ir dažādas uzvedības problēmas vai kuri dzīvo apstākļos, kas šādas problēmas var radīt. Valsts kontroles 2022. gada revīzijas ziņojumā lēsts, ka Latvijā pašlaik ir ap 10 000 jauniešu, kuri pārkāpj likumu, klaiņo, ilgstoši neiet uz skolu vai ir atkarību varā. Savukārt vairāk nekā 36 tūkstošiem jeb katram septītajam bērnam Latvijā pastāv uzvedības problēmu iestāšanās risks. Nereti viņus dēvē par “problēmjauniešiem”, tomēr vispirms viņi ir vienkārši jaunieši, kuri ir mums līdzās un kuriem ir nepieciešama palīdzība.

Kā vēsta akcijas rīkotāji, maratona laikā saziedotie līdzekļi caur labdarības organizāciju “Ziedot.lv” nonāks pie bezpeļņas organizācijām, kas sniedz profesionālu palīdzību bērniem un jauniešiem, kuri palikuši bez pienācīgas ģimenes aprūpes, cietuši no vardarbības un citiem noziegumiem, pašiem radušās uzvedības problēmas. Par saziedotajiem līdzekļiem viņiem sniegs piemērotus pakalpojumus – sākot no speciālistu konsultācijām un beidzot ar atbalsta personas meklējumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Man “Dod pieci!” ir viens no gaidītākajiem gada nogales notikumiem, kas palīdz, sporta terminoloģijā runājot, pievarēt pēdējos metrus ceļā līdz Ziemassvētkiem. Klausoties dīdžeju sarunas ar viesiem stikla studijā, ir tik daudz ko pārdomāt, emocijas vienmēr raisa ziedotāju stāsti, kad viņi atklāj, kādēļ izvēlējušies atbalstīt labdarības maratonu. Apbrīnoju dīdžeju izturību nedēļu pavadīt nedēļu stikla studijā, neizejot no tās, bet jo īpaši Tomu Grēviņu, kurš jau divus gadus kļuvis par skrienošo dīdžeju un katru “Dod pieci!” dienu noskrien pa maratonam kādā Latvijas vietā. Un vēl šajās dienās ēterā skan tik daudz labas mūzikas…

Gada pašās tumšākajās dienās šis notikums ir kā iedvesmas avots, kas dod cerību un mudina mums visiem kopā kļūt atbildīgākiem, gudrākiem un redzīgākiem.